Cassano si divide tra Mourinho e Spalletti: il confronto scatena il web

Antonio Cassano ha fatto letteralmente impazzire il web con alcune dichiarazioni infuocate ma diametralmente opposte tra la Roma di Mourinho e il Napoli di Spalletti: ecco cosa ha detto.

I giallorossi sono reduci dal pareggio esterno contro il Sassuolo, mentre gli azzurri dalla decima vittoria consecutiva in campionato contro l’Empoli.

Se c’è un uomo in Italia che in questo momento scatena polemiche ogni volta che esprime un’opinione questo è certamente Antonio Cassano. L’ex fenomeno di Bari Vecchia come ogni settimana ha commentato la giornata di Serie A appena conclusa, soffermandosi in particolare sulle situazioni che stanno vivendo due squadre del Sud: Roma e Napoli.

I giallorossi dopo la dolorosa sconfitta nel derby contro la Lazio firmata da Felipe Anderson, non sono riusciti nemmeno a vincere al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Tutto questo nonostante il ritorno al gol di Tammy Abraham, che all’80’ era stato bravissimo a sbloccare una partita molto difficile con uno stacco di testa imperioso e imprendibile per Consigli. Cinque minuti dopo però i neroverdi sono riusciti ad acciuffare il pareggio con la terza rete di Pinamonti in questa stagione.

Diverso il discorso per gli azzurri di Luciano Spalletti, capaci di battere 2-0 l’Empoli grazie ai gol di Lozano su rigore e di Zielinski. Ciò ha permesso al Napoli di ottenere la decima vittoria consecutiva in Serie A e la dodicesima in quattordici totali. Un ruolino di marcia impressionante che ha portato il vantaggio a 8 punti su Milan e Lazio a pochi giorni dall’inizio del Mondiale in Qatar.

Parole durissime per Mourinho: “Deve andare via!”

Cassano ha voluto comparare le diverse situazioni tra le due squadre, non risparmiandosi come sempre quando si tratta di usare termini forti. Sull’allenatore giallorosso ha dichiarato: “Per quanto riguarda la Roma se io fossi la società, il presidente, direi a Mourinho ‘devi andare a casa’. Perché non può assolutamente trattare così un ragazzo, pure che lui non ha fatto il nome”.

L’ex calciatore ha poi sbottato: “Lui ovviamente quando c’è un problema cosa fa? Devia sempre il tiro e mai che dice: la mia squadra fa ca***e perché la faccio giocare di m***a. Mai. La colpa è degli arbitri, la colpa è del terreno, la colpa è di quell’altro, la colpa è di un solo giocatore, quindici è andata bene uno lo ha tradito, ma è lui che continua da un anno e mezzo a non fare tre passaggi. Ha vinto la Conference League. A Roma cosa fa? Vivrai tutta la vita con questa Conference League?”.

Concludendo, Cassano ha infine ribadito il messaggio inziale: “Ha fatto schifo, è la roba più vergognosa, io da presidente della Roma lo prendo e lo caccio via perché non puoi assolutamente trattare un tuo giocatore così”.

Opposto il discorso per Spalletti: Cassano non risparmia elogi

Se ovviamente a far più rumore sono le sue critiche, certamente Cassano non ha mai nascosto tutto il suo apprezzamento per un tecnico che lo ha anche allenato ai tempi della Roma: Luciano Spalletti. Sul suo Napoli ha affermato: “Il Napoli ha fatto una bellissima vittoria, sicuramente l’altr’anno aveva qualche difficoltà in più a vincere queste partite. Ha calciato più di venti volte in porta, ha meritato la vittoria“.

“Il Napoli continua la sua strada meravigliosa e pazzesca. C’è l’ultimo step domenica e poi vanno in vacanza. Grande Napoli in tutto e per tutto con il suo leader davanti: l’allenatore“.

L’ennesimo elogio verso una squadra che, nella seconda parte di stagione, potrebbe doversi trovare a gestirsi sulle diretti concorrenti un distacco dalla vetta della classifica di ben 8 punti.