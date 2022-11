Inter, Dimarco sfida il Napoli: la rimonta scudetto è appena iniziata

Federico Dimarco ha mandato un grande avvertimento al Napoli per quanto riguarda la lotta scudetto: l’Inter c’è ancora, ecco le sue parole.

Dopo la roboante vittoria contro il Bologna i nerazzurri hanno accorciato dal Milan secondo in classifica e sono pronti a una gran rimonta nella seconda parte della stagione.

Tra le squadre che forse più hanno deluso in campionato fino a ora non si può certo dimenticare di menzionare l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, dopo lo scudetto perso al fotofinish nella passata stagione e un buon calciomercato estivo, erano considerati inizialmente tra i favoriti alla vittoria finale ma per ora i pronostici non sono stati rispettati.

Nonostante infatti l’impresa per il passaggio agli ottavi di Champions League e le vittorie spesso senza storia contro le cosiddette “piccole”, l’Inter ha infatti dimostrato di soffrire maledettamente un certo tipo di partite: gli scontri diretti. Tant’è che fino ad ora tra Lazio, Milan, Roma e Juventus sono arrivate quattro sconfitte. Un altro dei problemi è quello dei gol subiti, già 20 fino a ora. La difesa nerazzurra, una delle più rocciose e solide degli ultimi anni, è ora di gran lunga la peggiore nella parte sinistra della classifica.

Per questo motivo mentre ora il secondo posto occupato ex aequo da Milan e Lazio dista solamente 3 punti, il distacco dal Napoli capolista è già salito a ben 11 punti. Tanti, ma c’è ancora qualcuno della rosa nerazzurra che ci crede e farà di tutto per recuperare questo distacco nella seconda parte di stagione: Federico Dimarco.

Dopo le critiche si è preso l’Inter e la Nazionale: adesso è un titolare fisso

Già dai tempi delle giovanili dell’Inter il terzino sinistro classe ’97 aveva dimostrato qualità fuori dal comune che facevano ben sperare per il futuro. L’esplosione è arrivata però solamente nella stagione 2020/21 con la maglia dell’Hellas Verona, quando con Ivan Juric in panchina si rese protagonista con 5 gol e 5 assist in tutto il campionato.

Poi il ritorno alla casa base, quell’Inter che Dimarco ha sempre tifato e sognato fin da bambino, non è però andato nel migliore dei modi. L’esplosione di Perisic su quella fascia ha tolto spesso minutaggio al giocatore italiano che ha avuto molta difficoltà a trovare continuità di rendimento.

Adesso però, con l’addio del croato e i problemi di Robin Gosens a conquistare la fiducia di Inzaghi, Dimarco è diventato un titolare fisso anche in Nazionale con tanto di gol nell’ultima sfida di Nations League contro l’Ungheria.

L’esperienza della scorsa stagione insegna: ecco perché Dimarco crede allo scudetto

Subito dopo la vittoria per 6-1 contro il Bologna, nella quale è stato assoluto protagonista con una doppietta, il terzino italiano ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “È giusto che la gente critichi per le 5 sconfitte in Serie A, che sono troppe, ma mancano tante partite. E, tralasciando il Napoli che ora sta benissimo, le altalene le hanno anche le altre: siamo tutte lì, non è solo e sempre l’Inter in crisi”.

Poi, memore della scorsa stagione, ha spiegato i motivi per cui la squadra può e deve ancora credere a una rimonta scudetto: “La Juve una volta ha già rimontato 11 punti. E poi pensiamo all’anno scorso: eravamo a +8 e poi abbiamo visto come è finita. Può succedere di tutto, nel calcio non si sa mai. Non sarà facile, ma posso dire che daremo il 100% per arrivare più in alto possibile”.