Kvaratskhelia, paura per il Napoli: assalto imminente di una big europea

L’ottima prima parte di campionato di Khvicha Kvaratskhelia ha attirato le attenzioni dei top club europei: il Napoli trema.

L’attaccante georgiano è stato uno dei protagonisti assoluti della formazione di Luciano Spalletti. Il suo talento, però, ha conquistato le big d’Europa.

Khvicha Kvaratskhelia è uno dei volti della rivoluzione estiva del Napoli. Il georgiano è arrivato con la pesantissima eredità di Insigne da raccogliere, ma ha saputo rispondere sul campo con un rendimento anche superiore alle aspettative. Il 77 azzurro ha conquistato subito i tifosi con sgasate, giocate di classe e colpi da campione sia in Serie A che in Champions League.

La formazione di Spalletti ha chiuso il 2022 nel miglior modo possibile: primato in campionato e nel girone di Champions, dove affronterà l’Eintracht Frankfurt agli ottavi di finale. Ora ci sarà la sosta per il Mondiale, ma la ripartenza sarà subito cruciale: a gennaio, infatti, ci sarà il big match contro l’Inter a San Siro.

Nel frattempo, però, stanno iniziando a circolare alcune voci di mercato e proprio Kvara è sotto ai riflettori: una big europea starebbe preparando un assalto immediato.

Kvaratskhelia conquista l’Europa: un top club prepara l’offensiva

Il suo talento ha travolto tutti soprattutto perché inaspettato: praticamente nessuno conosceva Kvaratskhelia, ma gli sono bastate un paio di partite per presentarsi nel miglior modo possibile. Ha dimostrato di poter fare la differenza anche in Champions League mettendosi sempre in mostra anche contro formazioni del calibro di Liverpool ed Ajax.

I tifosi del Napoli sono pazzi di lui e c’è addirittura qualcuno che lo ha soprannominato Kvaradona. Tuttavia, c’è anche un po’ di preoccupazione: nel calcio di oggi, infatti, lo strapotere delle big europee è incontrastabile e un’eventuale assalto sarebbe difficile da respingere. Secondo alcune indiscrezioni, alcuni top club starebbero monitorando la sua crescita e, nello specifico, ci sarebbe il PSG in prima fila.

Il DS dei parigini Luis Campos avrebbe messo gli occhi su Kvaratskhelia anche se, come ben noto, il reparto offensivo dei parigini è decisamente affollato. Ad ogni modo, c’è aria di cambiamento sotto la Tour Eiffel e, come dimostrato in estate, è in corso un processo di ringiovanimento della rosa.

Di conseguenza, il profilo del georgiano potrebbe essere l’ideale per il PSG. Ad oggi, comunque, è alquanto improbabile ipotizzare un addio in inverno: Christophe Galtier è ancora intenzionato a puntare sul trio Messi-Mbappé-Neymar, anche se in estate lo scenario potrebbe cambiare (l’argentino è in scadenza).

La mossa del Napoli: Giuntoli è già al lavoro

Il Napoli sa bene di avere in casa un talento apprezzato da tutta Europa ed è consapevole che, davanti a certe cifre, sarebbe alquanto complicato dire di no. Comunque è intenzione degli azzurri tenere Kvaratskhelia il più a lungo possibile e, per questo, si sta già pensando ad una mossa.

Il DS Giuntoli ha infatti dichiarato che presto ci sarà un incontro con l’agente del giocatore per valutare la situazione ed, eventualmente, parlare di futuro e rinnovo. Il dirigente ha anche ricordato come al momento sia presente un accordo valido per altri quattro anni.

Il Napoli, dunque, non ha fretta di siglare un nuovo contratto nell’immediato, ma è anche disposto a parlare per valutare la possibilità di adeguare l’ingaggio del ragazzo firmando un nuovo quinquennale. Questa mossa proteggerebbe gli azzurri dalle avances dei top club per il momento, ma è uno scenario che è ancora in evoluzione.