Allegri, non si placano le polemiche dopo le vittorie: i tifosi lo spingono verso l’addio

Allegri sta vivendo uno dei periodi più difficili da quando allena la Juventus e i tifosi lo stanno spingendo ad abbandonare la squadra.

Il rapporto tra Max Allegri e la Juventus non è mai stato semplice. Sin da quando fu scelto per sostituire Antonio Conte le polemiche non lo hanno mai lasciato solo. In quegli anni la squadra stava appena ritrovando il dominio che l’ha sempre contraddistinta nel nostro campionato, quando la società decise che era ora di cambiare.

La decisione non fu presa a cuor leggero dai tifosi. Seguirono dure contestazioni verso la società che misero la strada dell’allenatore toscano subito in salita. Prima del suo predecessore i bianconeri venivano da campionati non entusiasmanti, conclusi addirittura al settimo posto.

Neanche per uno storico ex come Conte fu facile all’inizio. La Juve attuale, nonostante abbia faticato a inizio stagione, resta una lontana parente di quella di quei tempi. Il primo dei 9 scudetti consecutivi fu ottenuto infatti con una rosa non certo di livello assoluto (complice anche il basso livello della Serie A), ma alla quale il tecnico ha saputo dare le giuste motivazioni.

In Europa infatti si faceva fatica anche solo a passare i gironi, come successe proprio sotto la neve di Istanbul, dove una sconfitta contro il Galatasaray costò un addio anticipato alla coppa dalle grandi orecchie. La società fu chiamata ad una scelta difficile, ma che con il senno di poi non può che essersi rivelata assolutamente azzeccata, ovvero affidare a Max Allegri la squadra.

Allegri, dall’impresa sfiorata all’addio alla Juventus

Durante la sua prima esperienza Juventina (dal 2014 al 2019) il tecnico toscano ha sempre centrato l’obbiettivo scudetto, cosa riuscita anche al suo predecessore, ma in Europa la musica è certamente cambiata.

Dopo i disastri delle precedenti edizioni di Champions League Allegri è riuscito a portare una ventata d’aria fresca. Con lui infatti la squadra riuscì a raggiungere ben due volte la finale di Champions, senza riuscire mai a mettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie.

La rosa era sicuramente tra le migliori d’Europa, ma in entrambe le occasioni dovettero arrendersi allo strapotere delle spagnole. Il Barcellona di Messi, Neymar e Suarez prima, ed il Real della BBC (Benzema, Bale, Cristiano) erano squadre superiori, sebbene poi entrambe le partite siano state combattute fino alla fine.

Dopo un ciclo durato 5 anni, fatto di tante gioie e dolori, la società ha deciso anche qui di interrompere i rapporti con l’allenatore, nella speranza di dare un gioco più europeo alla squadra e provare a vincere la massima competizione europea. La scelta ricadde su Maurizio Sarri prima, che alla Juventus seppur vincendo il campionato non ha mai entusiasmato veramente l’ambiente . Si è arrivati così al ritorno di Max Allegri che però ha dovuto fare i conti con un ambiente molto ostile.

Allegri ancora bersagliato dalle critiche: i tifosi lo spingono verso l’addio?

L’avvio di stagione non è stato dei migliori. La rosa della Juventus appariva senza alcun dubbio migliorata rispetto alla scorsa stagione, ma questo non è bastato. Gli infortuni hanno condizionato e non poco la stagione fin ora, soprattutto per quanto riguarda Angel Di Maria.

L’argentino avrebbe dovuto portare fantasia all’attacco, ma complice una condizione fisica precaria non è ancora riuscito a incidere come avrebbe dovuto e la squadra ne ha risentito e la classifica con il tempo si è fatta “pesante”. Questo ha inclinato il rapporto tra Allegri e i tifosi, che incolpano il manager di non aver saputo dare un gioco, oltre che non esser riuscito a portare i risultati. Adesso le sorti della Juve sembrano essere cambiate, grazie alle 5 vittorie di fila adesso non solo il quarto posto non solo è alla portata ma conoscendoli si potrebbero anche classificare tra i pretendenti alla vittoria finale.

Sat in Novak’s box, Juventus manager Max Allegri not going down too well with the Torino crowd 😆#NittoATPFinals pic.twitter.com/ucfWRZou6X — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2022

Questo non è bastato a ricucire il rapporto tra il mister e la tifoseria e quanto accaduto non fa che rimarcare questa spaccatura. A Torino infatti si stanno giocano le ATP Finals di tennis e sugli spalti, più precisamente nel box di Djokovic era presente anche l’allenatore toscano, il quale è stato sommerso dai fischi da parte del pubblico presumibilmente di fede bianconera.

I tifosi dunque vogliono spingerlo verso un addio, ma di questo poco importa ad Allegri che adesso ha una sola cosa in mente, risollevare le sorti della Juventus e zittire i critici come ha già saputo fare in passato.