Che fine ha fatto la fidanzata di Marco Simoncelli? Ecco cosa fa oggi Kate Fretti

Ecco cosa fa oggi Kate Fretti, la fidanzata di Marco Simoncelli: la sua vita si divide fra lavoro e sport, ma non solo.

Sono passati tanti anni ormai dal tragico incidente del 2011 e ora Kate Fretti ha una nuova vita: ecco quali sono le sue passioni.

Era il 23 ottobre 2011 quando, a Sepang (Malesia), Marco Simoncelli ha perso la vita in seguito ad un incidente di gara. Il mondo dello sport fu scosso da questo evento: il giovanissimo pilota aveva solo 24 anni e molti vedevano in lui l’erede designato di Valentino Rossi. Il numero 58 lasciò un vuoto incredibile fra gli appassionati del motorsport e, soprattutto, in famiglia.

Al suo fianco c’era la fidanzata Kate Fretti, anche lei, come lui, giovanissima. Al tempo, infatti, aveva solamente 22 anni: si erano conosciuti nel 2006 e non si sono mai separati fino a quel tragico giorno. La famiglia del Sic le è sempre stata vicina ed è stata fondamentale per accompagnarla in quel momento così complicato.

Al tempo ha trovato lavoro come impiegata e si è anche cimentata nella pallavolo, arrivando a giocare anche in Serie D. Oggi ha 33 anni e ha cambiato vita: ecco di cosa si occupa.

Kate Fretti oggi: dal volley al lifestyle senza dimenticare Sic

Quel 23 ottobre 2011 è stato un giorno duro per tutto il mondo dello sport. L’incidente di Sepang ha colpito al cuore chiunque fosse affezionato a Simoncelli e creò un dolore enorme alla sua famiglia.

La fidanzata del Sic ha poi deciso di fondare Fondazione Marco Simoncelli insieme a Paolo Simoncelli, il padre di Marco. Dalla Fondazione è poi nata Casa Simoncelli a Coriano, in provincia di Rimini, che accoglie ragazzi disabili.

Il legame fra Kate e i Simoncelli è molto forte ancora oggi e l’anno scorso ha persino dichiarato che un eventuale nuovo fidanzato avrebbe dovuto accettare due famiglie: “La mia e quella di Marco”. Secondo varie voci, oggi la ragazza sarebbe legata sentimentalmente ad un certo Andrea.

Come anticipato, in passato si è dedicata alla pallavolo, ma lo sport fa ancora oggi parte della sua vita. Scorrendo il suo profilo Instagram, infatti si può notare come i suoi interessi principali siano l’attività fisica, bellezza e lifestyle. Dopo il 2011 e con l’avvento dei social, infatti, è diventata una delle prime influencer italiane e ha curato un sito dedicato alla cura dell’immagine.

I social, ma non solo: l’incidente del 2014

Su Instagram vanta diversi follower: più di 29mila. Ancora oggi si occupa di “beauty e lifestyle“, come recita la bio del suo profilo.

Come si nota, lo sport è una sua grande passione: dal beach volley allo snowboard, passando per l’arrampicata, ci sono diverse foto a tema sportivo.

Nel 2014, però, ha vissuto un momento di paura in seguito ad un incidente: dopo una caduta dal motorino ha riportato una frattura scomposta ad una gamba. Ancora oggi, dalle foto, si intravede una cicatrice all’altezza del ginocchio, probabilmente figlia di quell’episodio.