Ronaldo interviene anche la sorella: non si nasconde più

La sorella del portoghese ha scelto il social Instagram per difendere il campione, al momento immerso in un momento molto complicato.

La carriera di Cristiano Ronaldo è giunta al termine? Possiamo definitivamente dire che il campione portoghese, vincitore di palloni d’oro e Champions League a iosa, sia finito dal punto di vista calcistico? Ovviamene no, ma è chiaro che Ronaldo sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua vita sportiva.

In realtà il momento duro di Cristiano Ronaldo è iniziato già la scorsa estate, ma è chiaro che dopo la rottura defintiva con Erik Ten Hag, tecnico del Manchester United, la situazione si è fatta ancora più complessa.

Cristiano Ronaldo: l’inesorabile fase calante del portoghese

CR7, come detto, già la scorsa estate era stato più volte vicino a salutare per la seconda e ultima volta lo United, ma il suo procuratore Jorge Mendes alla fine non ha soddisfatto le pretese di Ronaldo, ovvero giocare la sua amata Champions League. Il campione ha ingoiato il rospo ed è rimasto a malincuore in una realtà forte come Manchester, ma che al massimo può ambire all’Europa League.

La stagione 2022/2023 è iniziata malissimo con Ronaldo che non solo non viene mai chiamato in causa, ma addirittura viene messo quasi alla berlina dall’allenatore Ten Hag. Un qulcosa di inaccettabile per uno come lui, abituato a scendere in campo per 90 minuti pieni. Ed invece è stato costretto a fare la riserva in una squadra che tra l’altro sta vivendo un momento molto difficile dal punto di vista della classifica. Poi arrivano le sue dichiarazioni al The Sun che sconvolgono ancora l’ambiente: “Mi hanno tradito, non solo l’allenatore ma anche le altre persone all’interno del club”, queste le sue parole.

Ronaldo, la sorella: “Tutto quello che hai conquistato è tuo”

Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, poche ore dopo la pubblicazione dell’intervista del calciatore al The Sun, pubblica un lungo post su Instagram nel quale in breve celebra il famoso fratello ritenendolo un uomo che con dignità ha costruito tutto quelo che ha fatto. “Meno male che il tuo carattere e la tua dignità non verranno mai meno. Mi dispiace che persone che valgono meno di te puntino il dito come se contassero più di te. C’è gente che è così: debole, falsa, ma a me non danno fastidio“, scrive Aveiro nelle prime righe.

Continua poi dicendo che le persone che se la prendono con Ronaldo:”C’è gente che vive nell’ombra, in silenzio. Sono ipocriti ingrati anche con se stessi. Oggi vedere qualcuno che prende posizione, con coraggio, fa sì che venga criticato. Le persone, spesso, preferiscono affogare nelle proprie illusioni, mentre vivono per vedere gli altri camminare. E loro non lo fanno perché, poverini, hanno paura di cadere. Al giorno d’oggi è difficile trovare persone così, avevi tutto per rimanere in silenzio perché non hai bisogno di dimostrare nient’altro”.