Tonali, la fidanzata Giulia nella bufera: lui in campo, lei brinda

Giulia Pastore, la fidanzata del giocatore del Milan Sandro Tonali, è finita al centro di una polemica social che sta facendo molto discutere: ecco cosa è successo.

Durante l’amichevole dell’Italia contro l’Albania nella quale il centrocampista rossonero ha subito un brutto infortunio, la nota influencer è stata criticata per alcuni comportamenti giudicati poco consoni.

Essere la fidanzata di un famoso calciatore ha sicuramente i suoi pregi ma spesso nasconde insidie che nessuno potrebbe immaginare. È quello che è successo a Giulia Pastore, 22enne influencer con quasi 50 mila followers su Instagram, e compagna storica del noto centrocampista Sandro Tonali. Già in passato la ragazza, diplomata all’Istituto tecnico e commerciale di Milano, era finita nelle grinfie degli haters sui social che le davano della nullafacente. In quel caso aveva risposto a tono difendendo la sua persona e accusando i leoni da tastiera di parlare senza conoscere. Adesso ecco abbattersi su di lei una nuova polemica: ecco cosa è accaduto.

I video dello champagne fatto leccare al cane hanno scatenato la polemica

Quello che è successo è incredibile e ha scatenato nuovamente le proteste dei soliti haters nei suoi confronti che non hanno perso tempo affollando la sua pagina Instagram di commenti anche pesanti. Le sue stories infatti mostrano la Pastore in atteggiamenti un po’ fuori dall’ordinario: quello di cui viene è accusata è di aver pubblicato alcuni video nei quali faceva leccare dello champagne al suo cane, il tutto mentre Tonali subiva un infortunio per fortuna solo all’apparenza grave durante l’amichevole tra Albania e Italia.

Tanto è bastato per finire nella bufera visto che la ragazza è stata accusata di pensare a pubblicare video considerati “discutibili” invece che seguire l’evolversi delle condizioni di salute del proprio fidanzato. Attacchi come spesso accade privi di fondamento visto che la Pastore, una volta venuta a sapere dell’infortunio di Tonali, sarà stata senza dubbio tra le prime ad assicurarsi del fatto che il calciatore in realtà stesse bene.

I soliti haters senza vergogna: arriverà la risposta della Pastore?

L’era dei social ci ha abituato ormai da tempo a questo tipo di polemiche quasi sempre campate in aria e consequenziali spesso a un’insoddisfazione personale. Anche questa volta gli haters hanno esagerato montando su un polverone, con insulti inaccettabili, contro una ragazza che stava semplicemente svolgendo il suo lavoro senza fare del male a nessuno.

Per ora non sono arrivate ancora risposte dalla diretta interessata, ma non ci sono dubbi sul fatto che la Pastore ancora una volta saprà superare le polemiche come fatto in passato, anche perché di fronte a certe esternazioni forse l’indifferenza è l’atteggiamento migliore da tenere. La cosa più importante di tutte è che comunque Tonali stia bene e che, come evidenziano gli ultimi accertamenti fatti all’ospedale di Tirana, per fortuna il colpo subito alla testa non sia stato nulla di grave ma solo un grande spavento.