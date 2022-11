Arrivano clamorose indiscrezioni sulla trattativa per portare Erling Haaland al Napoli: è la verità, il futuro può riservare incredibili sorprese.

La squadra di Spalletti ha dominato questa prima parte di stagione passando da prima il girone di Champions League e tenendo a distanza di sicurezza tutte le diretti concorrenti in Serie A.

Se qualcuno avesse provato a pronosticare un Napoli simile prima dell’inizio della stagione sarebbe stato preso per pazzo, invece adesso ciò che sembrava impossibile è diventato realtà. Nonostante un calciomercato criticatissimo dagli stessi tifosi, che aveva visto andare via giocatori cardine degli ultimi anni come Insigne, Mertens, Koulibaly o Fabian Ruiz solo per citarne alcuni, gli azzurri hanno sorpreso tutti sia in Italia che in Europa.

Dopo quindici partite di Serie A la squadra allenata da Luciano Spalletti ha tenuto infatti un ritmo indemoniato neanche lontanamente paragonabile a quello delle avversarie. Basti pensare che la seconda in classifica, il Milan campione d’Italia, dista già ben otto punti. Tutto ciò è frutto di tredici vittorie e appena due pareggi che proietterebbero gli azzurri verso un punteggio finale incredibile e superiore addirittura ai 91 punti finali con Sarri nel 2017/18.

Anche in Champions League è stato fatto un autentico capolavoro: il Napoli ha infatti concluso al primo posto un girone complicato tenendo dietro sia il Liverpool vice campione d’Europa sia l’Ajax. Gli uomini di Spalletti hanno impressionato tutti sia per la spettacolarità del gioco offerto ma anche per l’efficacia: con 20 gol in sei partite (più di tre a partita di media) hanno infatti il miglior attacco di tutta la competizione.

Un sogno diventato quasi realtà: la conferma di Giuntoli

Uno dei grandi artefici di questo cammino finora ai limiti della perfezione è stato senza ombra di dubbio il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che, grazie a una visione e una competenza fuori dalla norma, è riuscito a portare a Napoli alcuni giocatori a basso prezzo ma che da subito hanno fatto la differenza in campo.

Su tutti non si possono non menzionare Kim e Kvaratskhelia, che per meno di 30 milioni complessivi hanno da subito fatto fare il salto di qualità alla squadra. Ma poi ci sarebbero da citare anche i vari Olivera, Ndombele, Raspadori e Simeone che hanno dato una grandissima mano ogni qual volta sono stati chiamati in causa da Spalletti.

Eppure Giuntoli ha dichiarato di avere un grandissimo rimpianto sotto la sua gestione, un nome che in questi ultimi anni ha conquistato le prime pagine di tutto il mondo: Erling Haaland.

Era tutto fatto, ma poi l’accordo saltò: ecco i motivi

Durante un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il direttore sportivo azzurro ha rivelato come l’attaccante norvegese, adesso al Manchester City, fosse a un passo dal vestire la maglia del Napoli nel gennaio del 2020: “Avevamo già fatto il contratto col Salisburgo con l’accordo di pagare la clausola di 25 milioni di euro“.

Un colpo che sarebbe stato clamoroso visto il rendimento avuto dal giocatore una volta andato via dall’Austria, ma alla fine tutto saltò: “Poi lui scelse il Borussia Dortmund e noi andammo su Osimhen che per noi era alla pari del norvegese”.

Insomma, un grande rimpianto che però alla fine è stato spazzato via dalle prestazioni, soprattutto in questa stagione nella quale è per il momento capocannoniere della Serie A, del nigeriano. Tuttavia sappiamo bene che il calcio riserva sempre delle grandi sorprese e senza dubbio il Napoli è un club che può attrarre grandi campioni per valorizzarli. Il sogno non è finito, ma adesso è il momento di guardare al prossimo passo in campionato, poi si vedrà.