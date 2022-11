Infortunio Osimhen, pesanti accuse dalla Nigeria: “E’ tutto finto”

Pesanti accuse arrivano dalla Nigeria: le parole indirizzate a Victor Osimhen sono veramente incredibili e fanno infuriare tutti.

Quando a scendere in campo sono le nazionali e non i club, tra i tifosi c’è sempre grande preoccupazione per i loro giocatori e lo stesso è per i tifosi del Napoli. Negli ultiimi giorni, infatti, i tifosi azzurri sono venuti a sapere dell’infortunio di Victor Osimhen con la sua Nigeria.

L’attaccante azzurro ha saltato l’amichevole della Nigeria contro la Costa Rica (sconfitta per 2-0 ndr.) e tra i tifosi partenopei c’è ora grande preoccupazione sulle sue condizioni. Un infortunio di Osimhen sarebbe una vera e propria tegola per il Napoli in vista dell’importantissima fase di stagione ma, tuttavia, nelle ultime ore stanno aleggiando dei sospetti sulla reale entità dell’infortunio del bomber nigeriano.

Osimhen e l’infortunio farlocco: la notizia sorprende

Per ogni calciatore che si rispetti, vestire la maglia della nazionale del proprio paese è un sogno ed un’emozione molto forte. Tuttavia, non sempre giocare in nazionale è visto in maniera positiva e questo potrebbe essere il caso di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli ha saltato l’amichevole persa contro la Costa Rica a causa di un infortunio, come comunicato stesso dalla nazionale nigeriana, ma ci sarebbero dei dubbi al riguardo. Questo perché, secondo quanto si apprende dalla Nigeria, Osimhen avrebbe solo finto il suo infortunio per poter riposare e recuperare le energie.

Una notizia che avrebbe del sorprendente, ma che è allo stesso tempo sarebbe plausibile, anche perché non è la prima volta che Osimhen è protagonista di qualcosa di simile. Già lo scorso Gennaio, il ct della Nigeria Augustin Eguavoen aveva dichiarato infatti come l’attaccante nigeriano gli avesse chiesto di saltare la Coppa d’Africa: “Mi ha praticamente supplicato di non convocarlo” – riveò all’epoca il ct nigeriano – “mi ha detto che non avrebbe potuto dare il 100% e ho capito le sue ragioni”. Se, però, qualche mese fa le motivazioni di Osimhen furono in un certo senso accolte, adesso le cose sono diverse ed il suo ultimo forfait non è stato preso benissimo in Nigeria.

Oparaku contro Osimhen: “Non è infortunato, questo è un sabotaggio!”

La notizia del finto infortunio Osimhen sta facendo il giro del web ed in Nigeria non è stata presa benissimo, scatenando le critiche degli addetti ai lavori. Ad andare in maniera particolarmente pesante contro l’attaccante nigeriano è stata l’ex stella della nazionale nigeriana Mobi Oparaku, con l’ex difensore che è stato molto duro con il giocatore del Napoli: “Questo è un sabotaggio. Non era infortunato, l’ho visto nel fine settimana e non è stato sostituito a causa di un infortunio” – ha accusato l’ex giocatore – “La sua assenza è data dal fatto che è solo un’amichevole e non andiamo ai Mondiali. É un comportamento sbagliato”, ha poi chiosato.

Parole durissime da parte di Oparaku che ha messo dunque in dubbio la professionalità e la devozione di Osimhen verso la nazionale. Fosse confermata la notizia di questo infortunio farlocco, gli unici a sorridere della vicenda sarebbero proprio i tifosi del Napoli che potrebbero così tirare un sospiro di sollievo, consci che il 4 gennaio nella super sfida contro l’Inter vedranno l’attaccante nigeriano guidare l’offensiva.