Dopo la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi sono emerse verità sconvolgenti che riguardano non solo il loro divorzio.

Il divorzio tra Totti e Ilari Blasi ha scosso non solo i tifosi giallorosso, ma tutti gli appassionati di calcio e di cronache rosa. I sono sempre apparsi come “la coppia perfetta” per usare un eufemismo, ma a quanto pare così non era.

Inizialmente le voci su un loro possibile divorzio furono accolte con scetticismo, ma l’insistenza con la quale si protraevano le voci ha cominciato a far crescere i primi dubbi su di loro, al punto che anche i diretti interessati sono dovuti intervenire sulla vicenda.

Inizialmente entrambi hanno negato l’esistenza anche solo di una crisi, eppure il tempo ha rivelato un altra verità, arrivando al doloroso divorzio avvenuto in circostanze non proprio amichevoli.

La Blasi si è resa protagonista di un episodio alquanto spiacevole. La conduttrice è stata infatti accusata di aver sottratto degli orologi marca Rolex al suo ex marito, cosa che non solo non è stata smentita ma che è stata anche protagonista di un episodio satirico, attraverso una stories apparse sui social di Ilary davanti ad una vetrina proprio del famoso marchio di orologi, ma la faccenda non si è chiusa qui.

Totti, durante la battaglia legale anche lei lo abbandona

I legali di entrambe le fazioni sono da tempo a lavoro per cercare di trovare un accordo che soddisfi le richieste di entrambe le parti. Sembrava esserci riuscita l’avvocato dell’ex capitano giallorosso Annamaria Bernardini De Pace, almeno inizialmente.

Proprio lei dopo svariate ore di mediazione con i rappresentanti della Blasi era riuscita a trovare il fatidico accordo, ma Francesco ha deciso di non assecondare le richieste e di continuare la battaglia legale.

In virtù di ciò l’avvocato Bernardini De Pace ha deciso di non proseguire le contrattazioni, ma i motivi potrebbero non essere legati solo al gesto del suo assistito. A complicare ancora di più il loro rapporto ci ha pensato Noemi Bocchi, attuale fiamma dell’ex attaccante della Roma e della nazionale italiana.

I diretti interessati non hanno mai replicato a queste accuse, tuttavia nuove clamorose indiscrezioni gettano delle oscure ombre sul rapporto tra Totti e la Blasi.

Totti clamorosa rivelazione sul matrimonio: 20 anni di menzogne

A sganciare la bomba è stato Alex Nuccetelli, grande amico dell’ex numero 10 giallorosso che da quando i due si sono lasciati non ha sdegnato di rivelare particolari della loro relazione che in pochi conoscevano.

«Che Ilary non provasse più amore era abbastanza evidente. […] Francesco mi diceva che tornava da Milano e diceva sempre di avere mal di testa. Non so come siano riusciti a proseguire altri 20 anni».

Dietro ad una coppia all’apparenza perfetta si celavano dunque malumori, come purtroppo accade a molte famiglie, che purtroppo i due non sono mai stati in grado di superare, fino ad arrivare alla rottura totale.

“Se tu rientri a casa e tua moglie ha sempre un diavolo per capello, per anni, considero lecito pensare di rifarsi una vita da un’altra parte”. Con queste parole in particolare Alex sembra rimarcare come da parte di lei il sentimento sia venuto a mancare. Parole durissime dunque, alle quali non ci su può non aspettare una replica dei diretti interessati.