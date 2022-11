Donnarumma via dal Milan, spuntano verità scottanti: tifosi inferociti

Emergono clamorose rivelazioni sui motivi dell’addio di Gianluigi Donnarumma al Milan: la verità è scottante e ha fatto arrabbiare ancora di più i tifosi rossoneri.

Nella seconda parte di stagione la squadra di Stefano Pioli proverà a ottenere i quarti di finale di Champions League e a riconfermarsi Campione d’Italia.

Se il Mondiale porta con sé la maggior parte dei più grandi calciatori del pianeta, ce ne sono alcuni che per un motivo o per un altro non parteciperanno. Tra questi ce n’è uno che nel suo ruolo è senza ombra di dubbio uno dei forti: Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano, complice l’eliminazione della Nazionale contro la Macedonia agli spareggi, guarderà la rassegna iridata da casa dopo aver vinto il premio di miglior giocatore dello scorso Europeo.

Per questo il classe ’99 è in questo momento concentrato totalmente sulla sua squadra di club, il Paris Saint-Germain. Dopo i vari fallimenti degli scorsi anni, i francesi proveranno in questa stagione a raggiungere quella tanto rincorsa Champions League che gli sceicchi stanno cercando di portare per la prima volta nella storia sotto la Torre Eiffel. E in tal senso Donnarumma ha rappresentato uno dei molti investimenti importanti fatti dalla proprietà negli ultimi periodi.

Dopo più di due anni infatti fa ancora discutere la scelta del portiere campano di lasciare a parametro zero la squadra dove è cresciuto e di cui è, a sua detta, tifoso per accettare la proposta milionaria del club francese. Nelle ultime ore sono emerse delle clamorose rivelazioni su questa vicenda e i tifosi rossoneri non hanno perso tempo per tornare alla carica contro quello che è considerato un vero e proprio traditore: ecco cosa è successo.

I soldi non contavano nulla? La dichiarazione lascia tutti perplessi

Ciò che destò più scalpore nella trattativa che portò Donnarumma al PSG fu soprattutto il fatto che il giocatore decise di lasciare senza far guadagnare nemmeno un euro alla squadra che lo aveva fatto emergere. Un gesto che fu considerato una grave mancanza di rispetto e che portò i tifosi rossoneri a dirgliene di tutti i colori. Su quel trasferimento è tornata a parlare Rafaela Pimenta, braccio destro del procuratore prematuramente deceduto Mino Raiola: qui le sue parole.

“Al PSG ha superato bene le difficoltà iniziali. La sua è stata una scelta sportiva, per mettersi in discussione e accrescere le esperienze. Non è andato via dal Milan per motivi economici. Il suo futuro? È ancora tutto da scrivere, ha una carriera davanti”.

L’arrivo di Maignan ha cancellato ogni rimpianto, ma la rivincita potrebbe arrivare presto

Dopo quello scossone poi fu bravissimo il club rossonero in particolare nella persona di Paolo Maldini ad andare a scovare e prendere un portiere che poi si è rivelato decisivo nella vittoria dello scudetto: Mike Maignan. Il francese è entrato da subito nel cuore dei tifosi spazzando via ogni rimpianto per l’addio di Donnarumma.

Se però ormai si parla di passato, la rivincita sportiva con il portiere italiano potrebbe arrivare anche molto presto. Infatti sia Milan che PSG sono agli ottavi di Champions e, se il destino dovesse sorridere ad entrambe nelle rispettive sfide contro Tottenham e Bayern Monaco, niente esclude che le due squadre possano affrontarsi nei turni successivi.