Pogba, la Juventus lo aspetta: lui intanto provoca il Napoli

Paul Pogba è ancora alle prese con l’infortunio che non gli ha permesso di giocare nemmeno un minuto in questa stagione: la provocazione non passa inosservata.

Senza di lui la squadra di Allegri è a -10 dal Napoli capolista e ha subito una clamorosa eliminazione ai gironi di Champions League.

Doveva essere uno dei super colpi del mercato estivo della Juventus, ma fino a questo momento non si è mai visto facendo parlare di sé più fuori dal campo che dentro. Si tratta di Paul Pogba che, dopo gli ultimi deludenti anni al Manchester United, ha deciso di rilanciarsi tornando per la seconda volta a parametro zero nella squadra che lo ha lanciato da giovanissimo nel grande calcio.

Il centrocampista francese avrebbe dovuto da subito imporsi in una squadra che, soprattutto nel suo ruolo, era apparsa molto in difficoltà negli ultimi tempi. Eppure ciò non è successo visti i problemi fisici che lo hanno condizionato costringendolo a saltare anche l’appuntamento più atteso da ogni giocatore: il Mondiale in Qatar.

La ferita è ancora aperta ma Pogba non vuole più piangersi addosso. Adesso l’obiettivo è ritornare il prima possibile a vestire la maglia della Juventus e ripagare la fiducia che la società ha riposto in lui quest’estate con una seconda parte di stagione da trascinatore. La domanda che si fanno tutti è però sempre la stessa: quando si vedrà in campo per la prima volta?

Allegri non vuole correre rischi: ecco perché

Se la prima parte di stagione della Juventus è stata senza dubbio molto deludente, nelle ultime sfide di campionato la situazione è nettamente migliorata. I bianconeri hanno vinto sei delle ultime sei partite, compresi i big match contro Inter e Lazio, tenendo oltretutto sempre la porta inviolata. Grazie a questi risultati, nonostante il distacco dal Napoli rimanga ancora ampissimo, Allegri è riuscito a riportare la squadra fino al terzo posto.

Proprio per questo l’allenatore livornese non vuole affrettare i tempi per il rientro di Pogba: la squadra ha dimostrato di essere competitiva anche senza di lui, quindi è inutile correre rischi inutili. Il centrocampista francese tornerà quando sarà pronto al 100% a fare la differenza come succedeva ai tempi della sua prima avventura in bianconero.

Il Napoli nel mirino: sarà quella la partita del ritorno in campo?

Già da diversi giorni Pogba ha cominciato a lavorare intensamente alla Continassa con esercizi prevalentemente in piscina e in palestra mirati al rafforzamento della muscolatura del ginocchio operato. Adesso l’ex giocatore del Manchester United è pronto a volare alla volta di Miami con lo staff della Juventus per alternare relax in famiglia, allenamenti e terapie.

Nel mirino c’è lo scontro diretto contro il Napoli del 13 gennaio: una partita che dirà tantissimo sugli obiettivi stagionali dei bianconeri. In caso di vittoria infatti la Vecchia Signora rientrerebbe prepotentemente in lotta per lo scudetto. Per questo motivo Pogba farà di tutto per esserci e aiutare la squadra a proseguire la rimonta verso la vetta della classifica.