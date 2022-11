Napoli, un ex Inter svela un retroscena inedito: vicinissimo agli azzurri

Un ex giocatore dell’Inter ha svelato di essere stato molto vicino al passaggio al Napoli: ecco cos’è successo realmente.

Un grande ex nerazzurro ha raccontato di aver avuto un dialogo con la società napoletana: ecco di chi si tratta.

Il Napoli ha vissuto una prima parte di stagione decisamente positiva. Il club azzurro ha chiuso il 2022 con undici vittorie consecutive in Serie A consolidando il primato a +8 dal Milan. Un percorso netto che ha avuto seguito anche in Europa: primo posto nel girone davanti al Liverpool e prestazioni di alto livello.

Nonostante la rivoluzione estiva, la squadra è rimasta decisamente competitiva ed ha alzato notevolmente l’asticella rispetto alla passata stagione che, comunque, è stata positiva. Nella scorsa annata, infatti, lo scudetto è sfumato negli ultimi due mesi, ma la speranza è rimasta viva per diverso tempo.

La sosta sarà utile per ricaricare le pile, considerando anche che la squadra di Spalletti riprenderà il campionato con uno scontro diretto: si giocherà a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Proprio un grande ex nerazzurro ha svelato un retroscena interessante: è stato vicino al trasferimento al Napoli.

Napoli ed Inter, l’intreccio è inaspettato: il protagonista svela tutto

Le sfide fra Napoli ed Inter hanno regalato tante emozioni negli ultimi anni. Nella passata stagione i nerazzurri hanno vinto a Milano un match ricco di gol (3-2), mentre al Maradona la partita si è chiusa sull’1-1 con le reti di Insigne e Dzeko.

Nel campionato 2020-2021, invece, c’è stato un parallelismo con quello attuale. In quel caso, infatti, la squadra di Conte arrivò a Napoli proprio dopo 11 successi consecutivi, come accadrà a parti invertite a gennaio. In quel caso fu 1-1 con autorete di Handanovic e gol di Eriksen.

Ci sono stati anche intrecci sul mercato, come nel caso di Pandev, ma ce ne sono stati anche alcuni mancati. A svelarlo è stato proprio un ex interista che ha rivelato di essere stato vicino agli azzurri: si tratta di Julio Cesar.

Il portiere brasiliano ha vinto tutto con i nerazzurri, ma ha lasciato Milano nel 2012 quando l’Inter ha scelto di puntare su Handanovic.

Ospite a Radio Kiss Kiss, l’ex numero 1 ha rivelato: “Quando l’Inter scelse di non puntare su di me parlai con il Napoli perché ero sul mercato. Ci furono contatti con il mio agente, ma non chiudemmo perché alla fine non arrivammo all’accordo”.

Alla fine Julio Cesar si è trasferito in Inghilterra al QPR prima di vivere una breve esperienza in MLS con il Toronto, per poi vivere tre stagioni al Benfica; si è poi ritirato dopo aver giocato una partita con il Flamengo nel 2018.

Non arrivò Julio Cesar, ma…

Alla fine, come ha rivelato lui stesso, Julio Cesar non si è trasferito al Napoli a causa di un mancato accordo fra le parti. L’accordo sfumato ha poi portato il portiere brasiliano ad accettare la proposta del QPR per vivere un’esperienza in Inghilterra.

Nel 2012, comunque, gli azzurri avevano la slot del portiere ben coperta, poiché a difendere i pali c’era Morgan De Sanctis, arrivato nel 2009 dal Siviglia (dopo un anno di prestito al Galatasaray).

Il portiere è stato parte fondamentale del percorso di rinascita e crescita del Napoli, poiché ha contribuito al ritorno in Champions. Nel 2013 ha poi lasciato gli azzurri per trasferirsi alla Roma, dove è rimasto per tre anni.