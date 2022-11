Juventus sulle tracce di un azzurro: la tentazione bianconera è fortissima

In attesa dello scontro diretto del prossimo gennaio allo Stadio Maradona, la Juventus sta seguendo un calciatore del Napoli: la tentazione è fortissima.

La Juventus è sulle tracce del Napoli, anche se dista in classifica ancora dieci punti. I bianconeri, infatti, dopo un inizio di stagione abbastanza traumatico, sembra che abbiano trovato la strada giusta, visto che sono riusciti a vincere le ultime sei gare di campionato. Lo stesso Massimiliano Allegri non si è nascosto del post gara del match tra la sua squadra e la Lazio di Maurizio Sarri.

L’allenatore della ‘Vecchia Signora’, infatti, si è così espresso sul Napoli ai microfoni ufficiale di ‘Sky Sport’: “Rispetto alle altre, sta facendo un campionato a parte. Per adesso è così, ma poi vediamo cosa succederà alla ripresa, perché nel calcio può accadere di tutto”. Queste dichiarazioni di Allegri, di fatto, lasciano ancora aperta la speranza per la vittoria dello scudetto, anche perché ad inizio 2023 ci sarà il primo scontro diretto tra le due squadre.

Il prossimo 13 gennaio, infatti, il Napoli di Spalletti ospiterà allo Stadio Diego Armando Maradona la Juventus, in una gara che potrebbe risultare già decisiva per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre. Tuttavia, in attesa del match di Fuorigrotta, la squadra campana e la ‘Vecchia Signora’ sono già legate tra di loro per ‘colpa’ di una vicenda di calciomercato.

Napoli, la Juventus è sulle tracce di Kim Min-Jae

Secondo quanto scritto su ‘Twitter’ dal giornalista Ekrem Konur, la Juventus, oltre al Brighton, Fulham, Manchester United e Tottenham, è sulle tracce di Kim Min-Jae. I bianconeri sarebbero rimasti dalle prestazioni fornite dal difensore centrale sudcoreano, considerando anche la stagione sottotono di quest’anno da parte di Leonardo Bonucci.

Sicuramente il nome importante della Juventus potrebbe tentare Kim Min-Jae che, però, sicuramente uno sgarbo del genere al Napoli. Anche perché è già in contatto con la società partenopea per la ridefinizione del contratto, il quale prevede una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Lo stesso Cristiano Giuntoli ha confessato nei giorni scorsi questa trattativa con gli agenti del difensore centrale.

Giuntoli su Kim: “C’è una clausola, ma già siamo proiettati alla ridiscussione di questi termini”

Il direttore sportivo azzurro, infatti, ha parlato così al ‘Corriere dello Sport’ di Kim: “Facciamo chiarezza, c’è una clausola di 50 milioni di euro, valida solo per l’estero. E’ variabile e crescente in base al fatturato del possibile acquirente. E, soprattutto, ci si può accedere solo in una finestra fissata per il prossimo luglio e sarà aperta per quindici giorni. Ma questa è tutta teoria, perché già siamo proiettati alla ridiscussione di questi termini”.