Maradona, la sua casa a Napoli è favolosa: ecco chi ci abita adesso

Diego Armando Maradona ha vissuto a Napoli per 7 anni in una casa stupenda. Ecco chi abita adesso nella casa del Pibe de Oro.

E’ stato il giocatore che più di tutti ha segnato un epoca al Napoli ed ancora oggi è venerato come un dio dopo aver permesso agli azzurri di poter vincere il loro primo scudetto. Diego Armando Maradona a Napoli non è un semplice calciatore, ma è un vero e proprio culto.

Il Pibe de Oro occupa il primo posto nel cuore di ogni tifoso del Napoli che si rispetti, con quest’ultimi che difendono a spada tratta l’argentino quando viene infangata. E quando si parla di Maradona, i tifosi azzurri cercano sempre di saperne di più su quello che è in assoluto l’idolo più importante della storia del club partenopeo.

Maradona idolo di Napoli: così il Pibe de Oro è diventato un culto

Maradona ha vestito la maglia del Napoli per 7 anni, regalando al popolo partenopeo titoli nel concreto, ma anche bellissimi sogni ed emozioni fortissime. Non esiste un tifoso del Napoli che non sia legato indissolubilmente al Pibe de Oro e lo stesso fuoriclasse argentino era molto legato alla terra partenopea che ha sempre considerato sua seconda casa dopo l’Argentina. Ecco perchè anche i suoi cimeli vengono trattati come reliquie da parte dei tifosi azzurri che cercano di seguire qualsasi vicenda riguardi Maradona.

Come detto, Maradona è divenuto un vero e proprio culto a Napoli ed essere al suo fianco sempre e comunque è un atto di fede obbligatorio. Al Pibe de Oro sono stati dedicati ben due murales, uno nei Quartieri Spagnoli, nei pressi del centro storico di Napoli, un altro nel quartiere periferico di San Giovanni a Teduccio, accanto a “Essere umani”, altro murale di Jorit, autore di quello del Pibe de Oro. Maradona è presente anche come statuina del presepe a San Gregorio Armeno ed in più recentemente è stata girata una serie su di lui “Maradona: Sueño Bendito“, serie tv che ripercorrerà i momenti chiave della sua vita. E di recente si è venuti anche a conoscenza dell’abitazione del Pipe de Oro durante il suo soggiorno azzurro.

Maradona e la vita a Napoli: ecco dove viveva il Pibe de Oro

Per 7 anni, come scritto in precedenza, Maradona ha vissuto a Napoli, legando moltissimo con il suo popolo. Ma dove abitava esattamente? Il Pibe de Oro abitava in un appartamento a Posillipo a via Scipione Capece dove visse anche il padre. La vista che si gode da quell’appartamento è davvero folgorante visto che quando ci si affaccia dal balcone si vede Capri in lontananza e fa capire benissimo perché Maradona si è innamorato follemente della città partenopea.

Come è logico che sia, l’appartamento è ora occupato da altre persone, precisamente da Fabrizia ed Alessandra Tranchese che hanno dunque l’onore di poter vivere nelle stesse stanze dove Maradona trascorreva le sue giornate libere. E di sicuro provocheranno l’invidia di tantissimi tifosi del Napoli che pagherebbero oro per poter vivere nello stesso appartamento del loro idolo.