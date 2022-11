Arriva dall'Inghilterra la notizia che fa tremare i tifosi del Napoli

Il Napoli sta dominando il campionato, ma i tifosi partenopei sono preoccupati per alcune indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra.

Dopo la vittoria di sabato contro l’Udinese di Andrea Sottil, il Napoli ha chiuso la prima parte di questa stagione al primo posto con ben otto punti di vantaggio sul secondo posto, occupato dal Milan di Stefano Pioli. Questo super distacco rispetto alle proprie avversarie, considerando i dieci punti sulla Juventus e gli undici punti sull’Inter, è sicuramente figlio dal grandissimo percorso fatto dagli uomini di Luciano Spalletti.

Infatti, dalla metà di agosto fino adesso, il Napoli su 21 partite solo tre non è riuscito a vincere. I partenopei ora, così come altre squadre, affronteranno la lunga pausa invernale per dare spazio al Mondiale in Qatar, il quale comincerà domenica prossima con la sfida tra i padroni di casa e l’Ecuador.

Il Napoli, tranne per i cinque che sono stati convocati per il Mondiale, dovrebbe andare in Turchia per cercare di preparare al meglio un mese di gennaio che promette di essere bello intenso, visto che sfiderà in pochi giorni: Inter, Sampdoria, Juventus, Salernitana e Roma. Tuttavia questi mesi di ‘sosta forzata’ potrebbero essere caratterizzati anche dal calciomercato. Proprio su questo fronte, è arrivata una notizia che sta facendo ‘tremare’ i sostenitori azzurri.

Mercato Napoli, le squadre inglesi guardano in casa azzurra

Valter De Maggio, direttore di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ si è soffermato su alcune indiscrezioni di calciomercato che arrivano direttamente dalla Premier League: “Ci sono delle voci inglesi per tutta la spina dorsale del Napoli: Kim, Lobotka e Osimhen. Anche Zielinski e Kvaratskhelia sono monitorati, ma il club partenopeo saprà farsi trovare pronto così come ha fatto con Anguissa”.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento: “A breve, infatti, ci sarà sia il rinnovo di Lobotka che la rivisitazione del contratto di Kim, si parlerà di Kvaratskhelia e nei prossimi giorni anche di Piotr Zielinski”. I tifosi del Napoli, ovviamente, sperano che tutti questi calciatori rimangano ancora a lungo in maglia azzurra, anche perché il prosieguo della stagione promette di essere veramente decisivo. Cristiano Giuntoli, intanto, ha svelato dei retroscena proprio su alcuni nuovi arrivi dell’ultima estate.

Napoli, le confessioni di Giuntoli su Kvaratskhelia e Kim

Il direttore sportivo del Napoli, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali del ‘Corriere dello Sport’: “Kvaratskhelia? Con il suo management ci sono rapporti ben consolidati, avremo modo di parlare in futuro per aggiornarci. C’è stima tra di noi e ci sono ancora quattro anni e mezzo davanti a noi, anche se nessuno è insensibile ai richiami del campo. Kim? C’è una clausola, valida solo per l’estero”.

Poi spiega nel dettaglio: “E’ sia variabile che crescente, ed è legata al fatturato del possibile acquirente. Si può accedere soltanto in una finestra di mercato fissata per il prossimo luglio e sarà aperta per quindici giorni. Ma siamo già proiettati ad una nuova discussione di questi termini”.