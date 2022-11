Spalletti al posto di Allegri: la pazza richiesta fa esplodere il web

By

Mentre la Serie A è in pausa a causa dei Mondiali qatarioti, si fa strada una suggestione veramente incredibile a margine della imminente apertura del calciomercato invernale.

Nonostante la Serie A sia temporaneamente ferma a causa dei Mondiali qatarioti, l’affetto dei tifosi del Napoli nei confronti della loro squadra non mai mancato. Anzi, parecchi tifosi iniziano ad avere nostalgia della sfavillante formazione azzurra, dominatrice in Italia e in Champions League.

Talmente è straordinario il lavoro del Napoli che sul web non si contano gli elogi fatti nei confronti dei partenopei, artefici, come detto, di un qualcosa di straordinario, di mai visto nella storia della Serie A degli ultimi venti anni. Persino all’estero si sono accorti che questa squadra ha qualcosa di speciale.

Napoli, piovono gli elogi per il lavoro di Spalletti

Uno dei principali motivi per cui il Napoli può permettersi di essere considerato meritatamente comandante della Serie A e della Champions League, è senza alcun dubbio la presenza dell’allenatore Luciano Spalletti. Un uomo di campo che ha trovato quest’anno la squadra perfetta per mettere in pratica il proprio gioco, fatto di possesso palla e di lavoro lungo la fascia.

Spalletti insomma sta interpretando il suo ruolo a meraviglia e anche i tifosi che non hanno per niente a cuore le sorti del club azzurro, stanno finalmente capendo il vero valore del tecnico.

Dopo le critiche dell’anno scorso, dove il Napoli aveva tutte le carte in regola per giocarsi il titolo fino alla fine, quest’anno si può dire che il tecnico toscano si sia preso la sua bella rivincita, ripartendo la scorsa estate letteralmente da zero, con l’arrivo di Kim Minjae e Kvaratskhelia, due intuizioni di mercato che hanno fatto ormai scuola.

Napoli, i tifosi della Juventus si complimentano con Spalletti

Nelle ultime ore, leggendo i commenti sui vari forum e sui social, ci si accorge che anche i tifosi più lontani dal perimetro Napoli, quindi i tifosi delle squadre rivali, si stanno rendendo conto che il vero fenomeno quest’anno siede in panchina e ha il nome di Luciano Spalletti. Sul web traboccano i commenti positivi volti ovviamente a elogiare il Napoli, e chi non lo farebbe visti i numeri collezionati nei primi mesi, e il suo mister.

Leggendo i vari commenti emergono dei messaggi molto positivi soprattutto dai tifosi della Juventus: “Diciamo grazie al Napoli perché ci sta facendo vedere il vero calcio”; “Kvaratskhelia è un fenomeno, ma il vero fuoriclasse è Spalletti: è migliorato e si è evoluto nel corso degli anni”. Altri commenti invece fanno capire che gli juventini apprezzano così tanto Spalletti da sognarlo al posto di Allegri.

Si legge ad esempio:”Noi abbiamo un integralista conservatore come Allegri, Spalletti è invece un numero uno, sta facendo la differenza”. Un’idea senza dubbio poco praticabile, anche in considerazione del fatto che la dirigenza bianconera non ha alcuna intenzione di esonerare il mister ed anche in virtù degli ultimi risultati positivi.