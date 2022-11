Lotito avverte Luis Alberto: è la sua ultima occasione, Sarri trema

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha voluto parlare della situazione di Luis Alberto, sempre più ai margini del progetto di Sarri: ecco le sue parole.

Nonostante le difficoltà dello spagnolo i biancocelesti hanno disputato fino ad ora un’ottima prima metà di campionato: la Champions League è un obiettivo concreto.

Siamo solamente alla quindicesima giornata di Serie A, ma la pausa di due mesi per il Mondiale consente già di fare i primi bilanci per quanto riguarda le squadre italiane. Per questo motivo non si può non parlare della Lazio di Maurizio Sarri, attualmente al quarto posto in classifica e di gran lunga una delle sorprese più grandi fino ad ora.

I biancocelesti infatti, a parte la delusione per l’eliminazione dall’Europa League, si sono resi protagonisti di un bell’avvio di campionato. Oltre all’ottimo bottino di 30 punti, la squadra capitolina ha avuto i meriti di aver portato a casa alcuni scontri diretti molto importanti, in particolare contro Inter, Fiorentina, Atalanta e Roma. Tutto ciò nonostante le assenze di alcuni dei giocatori più importanti della rosa.

Sarri ha infatti dovuto rinunciare nelle ultime partite prima a Ciro Immobile e poi a Mattia Zaccagni, due mancanze pesanti che probabilmente possono aver condizionato in negativo la pesante sconfitta contro la Juventus. Il punto di domanda più grande fino a ora riguarda però un altro dei pilastri della squadra: Luis Alberto.

L’agente annuncia l’addio: dove sarà il suo futuro?

Il centrocampista spagnolo, alla settima stagione con la maglia della Lazio, sta vivendo probabilmente uno dei momenti più difficili della sua carriera. Sarri non lo vede come un titolare della squadra, tanto che moltissime volte gli ha preferito Vecino inserendo l’ex Liverpool solamente nei minuti finali. Una situazione che a Luis Alberto non sembra più andare bene, tanto che il suo agente ha rilasciato alcune dichiarazioni emblematiche.

Miguel Alfaro, procuratore del 30enne andaluso, ha ammesso: “Sia noi che la società vogliamo trovare un modo per non continuare a convivere con una situazione scomoda. Sicuramente la faccenda si risolverà, anche se si dovesse accettare che nel calcio spesso i cicli possono finire“. Parole forti che preannunciano un addio più che probabile già nel mercato di gennaio: ma dove sarà il futuro del giocatore? Il presidente Lotito non si è fatto attendere rispondendo per le righe suo entourage.

Il prestito non è un’opzione: senza i soldi Luis Alberto rimane

Ai microfoni del Messaggero il numero uno biancoceleste ha avvertito Luis Alberto: “Se vuole andar via porti una squadra con i soldi, perché io non ci penso proprio a darlo in prestito a gennaio. Dall’Atletico Madrid non ho ricevuto una proposta”. In ballo c’è infatti anche la questione legata al 20% della cifra di un’eventuale rivendita da riconoscere al Liverpool.

Lotito non si è fatto problemi ad ammettere come la situazione rispetto alla scorsa estate sia la stessa: “Al momento, la situazione non è cambiata rispetto all’estate quando il Siviglia lo aveva forse illuso. Non sto a nessun giochetto, Luis Alberto è forte, un valore aggiunto per la Lazio e si può ancora trovare un compromesso. Lui deve accettare le scelte dell’allenatore e Sarri può essere più comprensivo e capirlo, perché ogni giocatore ha un carattere diverso. Mica possono avere tutti la testa di Pedro“.

Parole chiare che, a differenza di quello dichiarato dall’agente dello spagnolo, fanno capire come in realtà l’addio di Luis Alberto sia tutt’altro che scontato.