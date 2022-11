Mancini la sa lunga: quelle parole su Raspadori non passano inosservate

Dopo la vittoria della sua Italia contro l’Albania, Roberto Mancini si è soffermato su Giacomo Raspadori con parole che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Il Mondiale in Qatar è ormai iniziato e più sale l’amarezza per la mancata partecipazione dell’Italia campione d’Europa. La squadra di Roberto Mancini, vista l’eliminazione dello scorso marzo ai play-off contro la Macedonia del Nord di Elmas, dovrà stare seduta sul divano a guardare gli altri team giocare.

Tuttavia l’Italia ha dato un ottimo segnale in questi giorni. Gli azzurri, infatti, martedì scorso hanno battuto l’Albania di Reja con il risultato di 1-3. L’amichevole si è giocata Tirana, esattamente nello stadio dove la Roma ha vinto lo scorso maggio la Conference League, e i primi minuti della gara sono stati infatti a favore dei padroni di casa, che sono passati in vantaggio con la rete segnata da Ismajli al 16’.

La squadra da Roberto Mancini non si è comunque persa d’animo, considerando che prima ha pareggiato con Giovanni Di Lorenzo e poi ha vinto con la doppietta siglata da Vincenzo Grifo. Oltre a Di Lorenzo, anche Giacomo Raspadori è stato autore di una gran partita. Il centravanti del Napoli, di fatto, è stato tra i migliori in campo, anche perché è stato l’uomo assist per il primo gol di Grifo. A dimostrazione della grande prestazione, ci sono state le dichiarazioni di Roberto Mancini.

Roberto Mancini su Raspadori: la considerazione che non passa inosservata

Il CT, infatti, ha così commentato le prestazioni dei due giocatori del Napoli: “Di Lorenzo? Sta facendo bene, ha anche grande qualità. Raspadori? E? un ragazzo giovane, ha giocato molto bene e credo che migliorerà ancora”. Queste parole di Mancini sul centravanti del Napoli non sono affatto passate inosservate, visto che sono l’ennesima conferma della stima che prova per il suo attaccante.

Roberto Mancini, infatti, convocò Giacomo Raspadori all’Europeo di un anno e mezzo fa, poi vinto dagli azzurri contro l’Inghilterra in finale ai calci di rigore, quando aveva finito la prima stagione da titolare con la maglia del Sassuolo in Serie A. Tuttavia non solo il CT dell’Italia apprezza il giovane centravanti, ma anche Luciano Spalletti.

Raspadori, anche Spalletti sul giovane centravanti

Il tecnico toscano, infatti, ha spinto tantissimo la scorsa estate per prendere Raspadori. Dopo un lungo tira e molla, l’attaccante si è trasferito sotto l’ombra del Vesuvio per circa 30 milioni di euro. L’ex Sassuolo, nonostante la super stagione di Victor Osimhen, ha saputo ritagliarsi il suo spazio in questi primi tre mesi di stagione eccezionali del Napoli, riuscendo a segnare cinque gol in quindici partite giocate tra campionato e Champions.