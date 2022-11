Napoli, quel legame con il PSG che fa sognare: i tifosi non possono crederci

Napoli e Psg sono come legate da un filo invisibile che unisce le due città, il motivo è incredibile ed i tifosi ora possono sognare.

Da quando gli sceicchi hanno deciso di investire nel mondo del calcio abbiamo assistito ad un cambiamento epocale. Ad aver “guadagnato” da tutto ciò potremmo dire che siano i calciatori stessi, prima ad esempio era molto raro trovare in una squadra più di giocatore con stipendio faraonico, ma oggi non è più così.

Esempio perfetto non è solo il Psg, ma anche squadre come il Manchester City, alla quale è difficile fare concorrenza visto non solo l’appeal societario ma anche le offerte fuori mercato con le quali spesso acquista i migliori talenti sul mercato.

Eppure rose come quella del Paris e del Napoli sembrano avere diversi punti in comune, soprattutto quest’anno dove entrambe stanno dimostrando di avere qualcosa in più rispetto alle altre squadre d’Europa.

Napoli Parigi, un asse da sempre molto calda sul mercato

A Napoli sono passati tantissimi giocatori che sono riusciti a entrare nel cuore dei tifosi nonostante abbiano dato l’addio a questa città. Nei primi anni di insediamento degli sceicchi nel mercato europeo abbiamo assistito spesso a trattative che hanno portato un azzurro a vestire la casacca parigina.

I primi furono nientemeno che Cavani e Lavezzi, due che hanno ancora un posto nel cuore dei tifosi napoletani. Il primo passò alla capitale francese per la cifra record di 63 milioni di euro, mentre il secondo per una somma vicino ai 30 milioni più bonus.

El Matador fu particolarmente apprezzato perché sebbene avesse scelto di non continuare qui la sua carriera non si fece problemi a rifiutare le avance della tanto odiata Juventus, cosa che si sa non è mai vista di buon occhio in città.

Ultimo per ordine cronologico è stato Fabian Ruiz. Lo spagnolo in estate ha manifestato la volontà di andare ed i parigini hanno colto l’opportunità per “soli” 23 milioni di euro più bonus. Ma c’è un altro dato che quest’anno lega le due squadre, un dato che fa ancor di più sognare i tifosi.

Napoli e quel dettaglio che la lega al top club francese: nessuno lo aveva notato

La corazzata francese quest’anno appare imbattibile. Dopo svariati tentativi (senza successo) di portare a casa la coppa dalle grandi orecchie questa stagione potrebbe rivelarsi decisiva per Messi e compagni.

Il Napoli però non è da meno, e probabilmente è la squadra che ha davvero stupito in Europa e nel mondo. Un primo posto a +8 sulle inseguitrici, una qualificazione in Champions ottenuta contro una squadra attrezzata come il Liverpool sono risultati che non possono essere ignorati e che stanno facendo sognare tutti i tifosi.

Ma cosa lega ancora una volta due realtà così diverse tra loro? Entrambe non solo possono vantare il primato nei rispettivi campionati (con annesso passaggio del turno in Europa), ma risultano addirittura come le uniche due imbattute nei massimi 5 campionati europei.

Dopo 15 giornate in Francia i parigini hanno ottenuto 13 vittorie e solo due pareggi. Nonostante ciò il divario sul “modesto” Lens è di sole 5 lunghezze, ma quello che sbalordisce è il dato sulla differenza reti: 43 gol fatti e solo 9 subiti.

Con la consacrazione di Kvaratskhelia e la grande unione che ha dato il mister Spalletti anche il Napoli non è da meno. I risultati ottenuti sono praticamente gli stessi, anche in Serie A siamo alla 15a giornata e la squadra ha ottenuto 13 vittorie e solo due pareggi con l’unica differenza fatta dalla differenza reti ( 37 gol fatti, 6 in meno rispetto ai parigini).