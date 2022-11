Cristiano Ronaldo, proposta a sorpresa in diretta da parte di un azzurro

Un azzurro ha avanzato una proposta a sorpresa a Cristiano Ronaldo in diretta televisiva: tutti a bocca aperta.

L’attaccante portoghese è ufficialmente senza squadra da qualche giorno ed il suo futuro è un tema caldissimo. È un periodo decisamente particolare a livello personale per Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese ha rescisso il proprio contratto con il Manchester United in seguito all’intervista al fulmicotone rilasciata in esclusiva a Piers Morgan. Troppo grande la frattura per essere ricomposta e, di conseguenza, le parti hanno deciso di separarsi con effetto immediato.

Ora CR7 è impegnato nel Mondiale con la sua nazionale. L’esordio è stato ricco di emozioni: il suo Portogallo, nonostante qualche difficoltà, ha vinto 3-2 contro il Ghana. Ronaldo ha aperto le danze grazie ad un rigore prima guadagnato (scelta generosa dell’arbitro) e poi trasformato alla perfezione.

Intanto, però, le voci sul suo futuro non si placano. Secondo varie indiscrezioni, ci sarebbero già diverse squadre sulle sue tracce, ma la proposta più sorprendente arriva direttamente da uno studio televisivo.

Cristiano Ronaldo, l’azzurro ci prova: ecco la proposta che lascia tutti a bocca aperta

Cristiano Ronaldo sarà il pezzo grosso del prossimo calciomercato. Il portoghese spera di ricevere una chiamata da parte di una squadra che gioca la Champions League, anche se in estate, quando ha provato a lasciare lo United, non è arrivata nessuna offerta concreta.

Secondo varie indiscrezioni, diverse squadre americane ed arabe sarebbero interessate a lui, ma l’ex Juve intende prendere una scelta solo dopo la fine del Mondiale.

Nel frattempo, diverse squadre minori si stanno divertendo ad invitare CR7 ad unirsi a loro tramite post ironici sui social, come nel caso della Cremonese o del Pescara.

Qualcuno, però, ha avanzato una proposta a sorpresa direttamente dagli studi televisivi. Si tratta del CT degli Azzurri dell’Italbasket Gianmarco Pozzecco.

Il Poz, ospite della trasmissione RAI “Il circolo dei Mondiali”, ha usato la sua ironia per rivolgersi a CR7 strappando un sorriso a tutti i presenti: “A casa mia serve una donna delle pulizie. Se Cristiano Ronaldo volesse venire… Prende 8 euro all’ora? Arrivo anche a 10, se pulisce come gioca gliene do anche 12. Arrivo a 15, va bene dai!”.

La sua affermazione è diventata subito virale e ha fatto divertire tutti, soprattutto chi lo segue che, da sempre, è abituato a battute di questo tipo.

Tuttavia, subito dopo, Pozzecco è tornato serio e ha espresso la sua personale opinione sul periodo di Cristiano Ronaldo.

Pozzecco sicuro: Cristiano Ronaldo deve chiudere così

La situazione di Cristiano Ronaldo è molto delicata. Secondo le varie indiscrezioni estive, nessuno ha scelto di puntare su di lui a causa dell’età e del pesante ingaggio. Ora si potrà muovere a parametro zero, ma lo scenario non è cambiato molto: CR7 vuole un top club e dovrà sperare che qualcuno decida di puntare su di lui. Inoltre, il suo desiderio sarebbe quello di lasciare la Premier League.

Pozzecco, durante il suo intervento, si è espresso così sull’ex Manchester United: “Quando sei un giocatore come CR7, hai il dovere, per rispetto di quello che ha fatto lui nel mondo del calcio, di finire quando è ancora al top”. Secondo il CT azzurro, Ronaldo deve lasciare il ricordo del giocatore onnipotente ammirato nelle passate stagioni: “Vederlo svernare non mi piace affatto”.