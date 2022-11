De Siervo, la frase su De Laurentiis spiazza: “Non riesco a pensarci”

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ‘spiazzanti’ su De Laurentiis.

Con il Mondiale in Qatar ormai entrato nel vivo, per le squadre di club si parla solo di calciomercato. Anche attorno al Napoli, di fatto, sono circolate tante indiscrezioni di mercato: dall’interesse delle squadre inglesi per Kvaratskhelia, Kim Min-Jae e Victor Osimhen, passando per i rinnovi di Lobotka e Di Lorenzo, alle voci su un possibile arrivo di Mazzocchi dalla Salernitana.

Nonostante tutte queste indiscrezioni di mercato, almeno di possibili stravolgimenti che potrebbero avvenire nelle prossime settimane, la squadra di Luciano Spalletti non dovrebbe subire alcun cambiamento. Anche perché Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno già compiuto una sessione di calciomercato estiva assolutamente perfetta.

Il club partenopeo, infatti, al netto di tanti addii illustri (Insigne, Ospina, Mertens, Koulibaly, Ghoulam e Fabian Ruiz), è riuscito sia a rinforzare il gruppo di calciatori guidati da Luciano Spalletti che abbassare il monte ingaggi. Questa prima parte di stagione incredibile Napoli, quindi, è figlia delle scelte fatte la scorsa estate da Aurelio De Laurentiis. Intanto, proprio sul patron del team campano, bisogna registrare alcune dichiarazioni importanti.

De Siervo su De Laurentiis: il commento ha lasciato tutti sorpresi

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A, ai microfoni ufficiali della trasmissione ‘La politica nel pallone su RAI GR Parlamento’, ha infatti parlato così del presidente della squadra partenopea: “Fondi americani interessati al Napoli? Non riesco a non pensare al nostro campionato senza la presenza di una persona come Aurelio De Laurentiis e, quindi, non so se questa possibilità sarà possibile”.

Il dirigente ha poi concluso il suo intervento: “Tuttavia è tutto merito del grandissimo lavoro fatto dalla società del Napoli, che ha saputo coniugare l’aspetto economico con i risultati in campo europeo. Spalletti ed i suoi calciatori ci hanno regalato delle grandi emozioni. Quando ho incontrato Ceferin, anche lui ha avuto parole di elogio per la capacità del Napoli di sviluppare calcio”. Questi complimenti faranno sicuramente piacere ad Aurelio De Laurentiis che, però, è ancora al lavoro per dare più stabilità al proprio club.

Napoli, Aurelio De Laurentiis è al lavoro per i rinnovi di Lobotka e Di Lorenzo

Il patron partenopeo, infatti, ha tutta l’intenzione di chiudere a breve due trattative molto importanti, ovvero quelle che riguardano i rinnovi di Di Lorenzo e Lobotka. Gli annunci degli accordi definitivi potrebbero arrivare a breve e questi due prolungamenti di contratto sono sicuramente un forte segnale di continuità dato da Aurelio De Laurentiis.