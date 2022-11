Che cosa fa Ghoulam oggi, il giocatore è stato avvistato nel corso di uno spostamento: la destinazione è incredibile!

Che cosa fa Faouzi Ghoulam oggi? Se lo chiedono in tanti, tra i tifosi del Napoli che ricordano con affetto il terzino sinistro algerino. Il giocatore si era messo in mostra con il talento e la buona tecnica della quale è dotato, dando un ottimo contributo nel corso della sua lunga esperienza in azzurro.

Purtroppo però il cursore mancino magrebino ha smesso di essere quello dei primi anni napoletani, a seguito di due tremendi infortuni capitati in serie ad entrambe le ginocchia. Era il 1° novembre 2017 quando, in occasione di un Napoli-Manchester City della fase a gironi di Champions League, Ghoulam si ruppe il legamento crociato del ginocchio destro.

Ed appena rientrato sui campi di Castel Volturno dopo una convalescenza di quattro mesi, nel successivo febbraio 2018 il giocatore subì pure una frattura trasversale della rotula, nel corso di un allenamento.

Alla fine rientrò più di un anno dopo, durante un Napoli-Frosinone 4-0 dell’8 dicembre 2018. La sfortuna però non era finita. In Napoli-Bologna 3-1 del 7 marzo 2021 arrivò la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Ma dal primo incidente in poi i tifosi azzurri non hanno più visto il calciatore potere rendere come aveva fatto dal 2014 fino a quel momento.

Ghoulam oggi, la foto in treno del giocatore: “Vado a…”

Alla fine del campionato 2021/2022 l’algerino aveva annunciato il proprio addio ai colori azzurri, dopo una militanza durata da gennaio 2014 a maggio per l’appunto del 2022. E che lo ha visto scendere in campo per 216 partite, con 3 gol e 28 assist. Dove va Ghoulam oggi?

Da allora il laterale sinistro, nazionale algerino ma nato nella località francese di Saint-Priest-en-Jarez, è rimasto senza squadra. Difatti Faouzi Ghoulam oggi è un atleta senza squadra, svincolato e che è in attesa di trovare un contratto.

Lui intanto si allena con professionalità, in attesa di trovare una nuova squadra. Si tratterebbe della terza compagine per la quale andrebbe a giocare, dopo il Saint Etienne ed il Napoli.

L’algerino in viaggio in treno, dove sta andando

Alla fine dello scorso mese di settembre si era parlato di un possibile passaggio al Benevento, dove attualmente siede in panchina un altro grande ex azzurro di epoca ancora più lontana, ovvero Fabio Cannavaro.

Per quanto riguarda Ghoulam oggi, lui stesso ha pubblicato una immagine sul suo profilo personale Instagram. “In viaggio per Parigi” scrive lui in inglese, facendosi ritrarre a bordo di un treno.

Non si sa se per una visita di piacere o se per la possibilità di potersi accasare con un nuovo club. Ma tutti noi speriamo di potere rivedere il classe 1991 presto di nuovo sul manto erboso.