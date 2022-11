Mourinho si ambienta in Giappone: show dello Special One

La Roma di José Mourinho per prepararsi al meglio durante questa sosta è volata in Giappone. Tra allenamenti e amichevoli a prendersi la scena è come sempre lo Special One.

Il tecnico portoghese si è reso protagonista di un siparietto surreale all’interno dell’hotel nipponico dove alloggiano i giallorossi.

L’obiettivo della Roma è quello di incrementare il rendimento di questa prima parte di stagione.

La Roma vola in Giappone senza i nazionali e un grande assente

Da quando è arrivato alla Roma, ma come spesso gli è capitato durante la sua carriera, José Mourinho ha diviso l’opinione pubblica. C’è chi lo elogia e chi lo critica, ma l’allenatore gode della fiducia della piazza, cosa non da poco a Roma. Il modo di giocare della sua Roma e la gestione mediatica, ad esempio, hanno fatto discutere ma è stato il primo, dopo anni, a riportare un trofeo nella capitale: la Conference League. Anche in questa stagione la squadra giallorossa ha alternato prestazioni convincenti ad altre molto deludenti. A mancare è stato l’apporto degli attaccanti, con il solo Paulo Dybala ad incidere. Quando la Joya è stata fuori per infortunio, infatti, sono venuti a galla i tanti limiti della squadra.

Inoltre, l’attacco semi-frontale di Mourinho nei confronti di Rick Karsdorp ha creato scompiglio nello spogliatoio giallorosso. Se subito dopo le dichiarazioni si parlava di tentativo di rappacificazione mediato dalla dirigenza, adesso la rottura con l’olandese è totale. Karsdorp non si è, infatti, presentato al raduno della squadra e non ha preso parte al ritiro in Giappone. A questo punto sembra fuori questione un suo addio nella prossima finestra di mercato con la Juventus, che lo vorrebbe in prestito, e l’Inter molto interessate alla sua situazione.

Mourinho ancora protagonista: lo show dello Special One in hotel

Con il caso Karsdorp che, con ogni probabilità, verrà risolto dal mercato la Roma è partita alla volta del Giappone per prepararsi al meglio alla ripresa della stagione. L’obiettivo è quello di migliorare le prestazioni e lottare fino alla fine per arrivare tra le prime quattro e guadagnare un posto alla prossima Champions League. Durante la lunga pausa Mourinho recupererà calciatori importanti come Georginio Wijnaldum e Leonardo Spinazzola alle prese con i lunghi infortuni. Potrà lavorare, inoltre, con Zaniolo, Abraham e Belotti, protagonisti in negativo di questa prima parte.

Per arrivare a ciò lo Special One vuole scacciare i pensieri negativi e compattare il gruppo giallorosso. Durante il soggiorno in Giappone, Mou si è reso protagonista di un siparietto che non è passato inosservato. Nel video pubblicato da La Gazzetta dello Sport diventato virale sul web si vede José Mourinho giocare a calcio tennis con un suo collaboratore. Le gesta di Mourinho hanno creato stupore e divertimento allo stesso tempo. Probabilmente la volontà del tecnico portoghese è quella di rasserenare i suoi calciatori facendo da parafulmine e attirare le attenzioni dei media su di sé.