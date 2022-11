Ronaldo, il gesto vergognoso che ha sorpreso tutti: ecco cosa è successo

Non è un momento positivo per Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha fatto ancora parlare di sé a causa di un gesto assolutamente evitabile.

A volte i veri campioni si dimostrano tali non tanto per i gesti sportivi su un terreno di gioco, ma anche per l’atteggiamento al di fuori del campo. Anzi, essendo loro seguitissimi da milioni di ragazzi, dovrebbero essere i primi a dare il buon esempio.

Un caso ha di nuovo travolto un campione, assolutamente indiscutibile sul campo, che tuttavia sta macchiando anni e anni di onorata carriera. Un gesto questo che poteva essere tranquillamente evitato.

Ronaldo, continua il momento negativo nonostante il nuovo record

Non basta essere da mesi sulla graticola dei media a causa di un atteggiamento in campo sempre svogliato. Non basta nemmeno essere stato licenziato dal proprio club del cuore per i motivi di cui sopra. Nonostante il nuovo record raggiunto con la rete al Mondiale con il suo Portogallo, i tifosi non riescono a dimenticare quanto sta accadendo recentemente.

Cristiano Ronaldo è un simbolo di un calcio pulito, è un atleta partito letteralmente da zero che ha scavalcato tutto e tutti vincendo con le proprie forze tutto quello che un calciatore dovrebbe vincere. Ma negli ultimi mesi sta buttando tutto al vento in una maniera del tutto sorprendente.

Nel Manchester United si è scontrato fin dall’inizio con il manager dei Red Devils Erik Ten Hag che non è mai riuscito a costruire un rapporto fruttuoso con l’ex Real Madrid e Juventus.

Il manager olandese lo ha punito più volte tenendolo in panchina o facendogli giocare solo pochi minuti, quando la partita era più che decisa (al The Sun Ronaldo ha detto successivamente che l’allenatore gli aveva mancato più volte di rispetto). In sostanza, il recente licenziamento, con tanto di comunicato pubblicato sui social, è la conclusione perfetta di una storia d’amore mai sbocciata tra il tecnico e il portoghese.

Ronaldo, arriva un provvedimento inaspettato

Ronaldo, sebbene non sia più un calciatore che gioca in Premier League, è stato comunque squalificato dalla Football Association per un gesto che era stato quasi dimenticato dalla stampa internazionale e dai tifosi. L’episodio risale all’ormai lontano aprile, quando i Red Devils furono sconfitti dall’Everton per 1-0. Ebbene, mentre il portoghese stava lasciando Goodison Park ha scaraventato per terra lo smartphone di un tifoso che lo attendeva fuori la struttura per una foto o un semplice autografo.

Cristiano Ronaldo non ha contenuto la rabbia dovuta alla pesante sconfitta, l’ennesima della scorsa stagione. Il portoghese all’epoca non fu minimamente punito, solo oggi, a distanza di mesi e mesi, i vertici dirigenziali della Football Association hanno deciso di dargli una multa che consta di una sanzione di 58mila euro e di una squalifica di due giornate. Insomma, qualora CR7 dovesse tornare in Premier League, ipotesi assai remota, non potrà giocare le prime due partite.