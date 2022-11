Kvaratskhelia si prepara così al rientro: il commento del compagno di squadra è virale

È un momento complessivo di relax per la stella del Napoli che non vede l’ora di riassaggiare il campo: il commento del compagno di squadra è virale.

Mentre il Mondiale arriva alla seconda giornata, i vari calciatori del Napoli in giro per il mondo si godono le ultime ore di relax prima di tornare a lavorare per tornare al meglio dopo questa inusuale pausa invernale. Il Mondiale di mezzo infatti crea non poche preoccupazioni, ma i tifosi si affidano all’esperienza di Spalletti.

Il tecnico toscano infatti, a differenza degli altri colleghi allenatori, ha già vissuta una esperienza molto simile mentre allenava i russi dello Zenit San Pietroburgo, con il quale ha vinto ben due campionati. Insomma, bisogna stare tranquilli e avere fiducia nelle capacità del tecnico.

Napoli, ecco come Kvaratskhelia ricarica le batterie

Proprio lui, il ragazzo più osannato a Napoli, il talento al momento più apprezzato e conosciuto all’estero, non vede l’ora di tornare a giocare con la maglia azzurra a distanza ormai di tantissimo tempo. L’ultima apparizione di Khvicha Kvaratskhelia risale allo scorso 1° novembre, quando affrontava grintosamente un certo Alexander-Arnold ad Anfield Road. Proprio lì il georgiano subì quel leggero infortunio che l’avrebbe poi costretto a stare fermo per le ultime tre partite di Serie A (contro Atalanta, Empoli e Udinese).

Ma ormai il problema alla schiena (lombalgia) è un triste ricordo: Kvaratskhelia è pronto per tornare a lavorare assieme a mister Spalletti per preparare la prima sfida del 2023 contro l’Inter di Simone Inzaghi. Una partita fondamentale perché i nerazzurri rimangono, nonostante i problemi evidenti di rendimento, una delle squadre più forti e con più possibilità di dare del filo da torcere agli azzurri, fino a questo momento impeccabili da ogni punto di vista.

Napoli, Kvara in completo relax con la fidanzata: il commento del compagno di squadra è virale

Il talento del Napoli sta approfittando di questo mondiale per passare un pò di tempo con la sua fidanzata Nitsa, di cui non si sa quasi nulla. Il georgiano infatti a più riprese ha detto che ama la privacy e, soprattutto, fa di tutto per evitare di parlare in pubblico dei suoi familiari e conoscenti. Da buon ragazzo dell’est sa che per rimanere concentrato sul proprio cammino da calciatore, è sempre meglio evitare si esporsi dal punto di vista mediatico.

Khvicha, tuttavia, ha voluto fare uno strappo alla regola mostrando ai suoi fans su Instagram una fotografia con la sua fidanzata. I due appaiono sereni e felici su una panchina in città (probabilmente in Georgia). In sintesi, il buon Kvara ha trovato il modo adatto per trascorrere del tempo prima di tornare ad allenarsi regolarmente per continuare a guidare il suo Napoli, come ha del resto fatto nei primi mesi partenopei. Tra i tanti commenti è spuntato anche quello del compagno di squadra Juan Jesus che ha scritto a margine della foto: “Dormite lì?” riferendosi in modo ironico alla panchina.