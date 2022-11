Kvaratskhelia infortunato, ecco quando tornerà a disposizione di Spalletti

Dopo la lombalgia acuta rimediata contro il Liverpool di Klopp, Luciano Spalletti attende il rientro di Kvaratskhelia: gli ultimi aggiornamenti parlano chiaro.

Il Napoli è stato sicuramente il vero protagonista dei primi tre mesi di questa stagione. I partenopei, infatti, hanno dominato sia il proprio girone di Champions League, dove agli ottavi sfideranno l’Eintracht di Francoforte, che la Serie A, visto che hanno la bellezza di otto punti di vantaggio sul Milan secondo.

Tuttavia, così come spiegato più volte dallo stesso Luciano Spalletti, il percorso è ancora lunghissimo. Anche perché il Napoli nel prossimo mese di gennaio sfiderà dei team del calibro di Inter, Juventus e Roma e squadre che potrebbero dare più di qualche insidia, ovvero la Sampdoria e la Salernitana .

Per questo tour de force, Luciano Spalletti spera di avere a propria disposizione il boom di questa prima parte della stagione: Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, infatti, è stato tra i trascinatori del Napoli, anche se non ha potuto giocare le ultime gare del 2022 per colpa della lombalgia rimediata nel match di ritorno contro il Liverpool di Klopp. Proprio sulle condizioni dell’attaccante esterno, intanto, ci sono degli importanti aggiornamenti.

Kvaratskhelia vuole farsi trovare pronto per il ritiro in Turchia: gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, Kvaratskhelia si è recato in Georgia, dove è stato sommerso dall’amore dei suoi connazionali, per recuperare al meglio dalla lombalgia, con l’obiettivo di provare di nuovo a correre e farsi trovare pronto per il ritiro del Napoli della prossima settimana a Castel Volturno. I partenopei, senza i cinque calciatori impegnati al Mondiale in Qatar, si ritroveranno per cercare di preparare al meglio la sfida del prossimo 4 gennaio contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Gli allenamenti poi si ‘trasferiranno’ al caldo di Antalya, esattamente in Turchia, luogo ideale per permettere a Kvaratskhelia di proseguire il proprio percorso riabilitativo e, quindi, migliorare la miglior condizione il prima possibile. Oltre all’ex della Dinamo Batumi, Luciano Spalletti spera di recuperare per la gara di San Siro anche un altro giocatore decisivo per gli equilibri difensivi del suo team: Amir Rrahmani.

Napoli, migliorano le condizioni anche di Rrahmani

Come scritto dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il ritiro in Turchia potrebbe dare una grossa mano al difensore centrale, anche perché le sue condizioni stanno migliorando. Rrahmani non gioca da un bel po’, visto che è out per infortunio dal match contro la Cremonese di Alvini dello scorso 9 ottobre. In attesa del suo recupero, il kosovaro può comunque esultare per il suo ormai imminente rinnovo con il Napoli.