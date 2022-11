Smacco alla Juve: pezzo grosso via a gennaio, offerta imperdibile

Emergono clamorose indiscrezione sul futuro di uno dei giocatori più importanti della Juventus: la maxi offerta arrivata alla dirigenza è di quelle difficili da rifiutare, può partire già a gennaio.

Nonostante le voci di mercato, l’obiettivo dei bianconeri e di Massimiliano Allegri al termine della stagione rimane sempre lo stesso: vincere lo scudetto.

Saranno mesi importantissimi quelli che dovrà affrontare la Juventus alla ripresa del campionato poiché diranno tanto sul futuro del club. Dopo l’eliminazione ai gironi di Champions League i bianconeri non possono permettersi più passi falsi e, per questo motivo, la vittoria dello scudetto diventa l’unico obiettivo possibile per salvare una stagione che altrimenti sarebbe fallimentare.

Le ultime cinque vittorie consecutive ottenute in Serie A senza prendere gol lasciano ben sperare, ma il Mondiale potrebbe nuovamente mischiare le carte. Da gennaio in poi la squadra di Allegri dovrà cercare di recuperare ben 10 punti al Napoli capolista e fare i conti con un calciomercato che potrebbe regalare tante sorprese. Se la società in questi giorni stava pensando a come rinforzarsi, adesso deve fare attenzione a difendersi dalle offerte clamorose per uno dei suoi top player: ecco i dettagli.

Dusan Vlahovic, una big bussa alla porta: che cosa farà la Juventus?

Dopo appena un anno dal suo approdo alla Juventus, Dusan Vlahovic potrebbe già dire addio ai bianconeri. L’attaccante serbo, nonostante abbia fatto vedere di avere numeri da campione, ha faticato e non poco a imporsi negli schemi di gioco di Massimiliano Allegri, tanto che anche quest’anno il bottino dei gol è molto più magro rispetto a quello a cui aveva abituato con la maglia della Fiorentina. Nelle ultime ore una big europea avrebbe acceso i radar su di lui e sarebbe pronta all’assalto decisivo già a gennaio: ecco di chi si tratta.

La squadra che starebbe provando in tutti i modi a strappare Vlahovic alla Juventus è il Bayern Monaco. Dopo aver perso Lewandowski infatti i bavaresi sarebbero alla ricerca di una nuova prima punta di peso da mettere al centro dell’attacco. Il centravanti serbo rappresenterebbe l’identikit ideale: giovane, forte e con uno stipendio accessibile per le casse del club. Dalle parti di Vinovo sarebbe arrivata già una prima offerta importantissima: qui i dettagli.

I bianconeri riflettono: in caso di cessione, assalto a CR7

Il Bayern Monaco avrebbe già recapitato una prima maxi offerta da circa 100 milioni di euro, che però la Juventus avrebbe per ora rispedito al mittente. Si tratta comunque solo dell’inizio di una trattativa che potrebbe durare ancora molto a lungo. La società sta riflettendo molto sul da farsi, ma non cederà Vlahovic se prima non avrà un’alternativa in pugno. In questo caso il nome richiesto da Allegri è solo uno: Cristiano Ronaldo.

L’attaccante portoghese è alla ricerca di una nuova squadra dopo la rottura con il Manchester United. Se non arrivassero proposte da altre big, ecco che allora non sarebbe totalmente da escludere l’idea di tornare in un club che conosce bene e con un allenatore che lo metterebbe al centro del progetto.

Insomma, anche se il mercato di gennaio aprirà i battenti fra più di un mese iniziano già a circolare le prime indiscrezioni. Staremo a vedere, ma la Juventus potrebbe davvero essere ancora una delle protagoniste.