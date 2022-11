By

La ormai felice coppia composta da Francesco Totti e Noemi Bocchi non è più nel nostro Paese. Lui fugge dalla causa di divorzio dalla ormai ex moglie Ilary Blasi e con lui c’è la sua amata.

Il duo Totti Noemi Bocchi, che sta monopolizzando le attenzioni della stampa di gossip, appare più affiatato che mai. Lei ha già stretto un buon legame con i figli che lui ha avuto da Ilary Blasi. Infatti l’abbiamo vista alla festa di compleanno del primogenito Cristian Totti.

Il ragazzo ha compiuto 17 anni il 25 novembre 2022 e per l’occasione c’erano ovviamente papà Francesco Totti e Noemi Bocchi, molto bella, sorridente e comprensiva. Come se fosse da sempre una presenza nella vita dei giovani di casa Totti.

I due attualmente si trovano negli Emirati Arabi Uniti, dove hanno presenziato al Gran Premio di Abu Dhabi che si è tenuto lo scorso 20 novembre e che ha chiuso la stagione 2022 di Formula 1. Lui è impegnato nel “rappresentare il calcio italiano nel mondo”, in un Paese che da anni ormai rappresenta un mercato importante per il pallone di casa nostra.

Totti e Noemi Bocchi, prove di luna di miele

Ma oltre al dovere, che vede la leggenda giallorossa impegnata ai Dubai Globe Awards, c’è sempre tempo anche per il piacere. Totti e Noemi Bocchi infatti si sono concessi una incredibile ed indimenticabile escursione nel deserto che circonda la capitale degli Emirati Arabi Uniti.

I due sono montati su un quad per cavalcare le sterminate dune sabbiose. Ed ecco anche arrivare una immancabile foto ricordo, da conservare per riscoprirla negli anni a venire. Intanto però incombono ormai anche le vacanze di Natale.

Come spesso accade, le stelle del calcio e dello spettacolo si organizzano per raggiungere delle mete esotiche. Quest’anno è decisamente particolare, complici i mondiali a cavallo tra novembre e dicembre e la pausa del campionato. In tanti infatti hanno trovato modo di concedersi una significativamente lunga “pre-vacanza”.

C’è curiosità nel vedere cosa faranno Totti e la Bocchi tra fine 2022 e 2023. E questo perché sarà la loro prima villeggiatura insieme. Chissà che i due non scelgano di tornare alle esotiche latitudini mediorientali. Intanto è comparso sulle sue dita un segno tangibile del sentimento che li lega: un anello il cui valore si vocifera giri intorno ai trecentomila euro. Al centro trionfa un cuore incastonato di diamanti, un simbolo senza dubbio di grande importanza e non solo per la cifra pagata.