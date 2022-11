Clamoroso scoop dalla Francia: arriva la notizia che potrebbe cambiare il Mondiale

Arriva uno scoop davvero clamoroso dalla Francia, nessuno se lo aspettava: ecco la notizia che potrebbe cambiare il Mondiale.

La notizia riportata da RMC Sport rischia di cambiare completamente il senso del Mondiale in Qatar, stravolgendo i rapporti di forze tra le varie Nazionali: lo scoop uscito nelle scorse ore ha sorpreso tutti, ecco di cosa si tratta.

Il Mondiale più assurdo e contestato di sempre prosegue e tra sorprese, delusioni e tante polemiche, è già tempo di primi bilanci in attesa dei definitivi risultati della fase a giorni che arriveranno a breve. Diverse sono le Nazionali che hanno fatto un’ottima impressione dopo le prime due giornate, ma altrettante sono quelle che invece potrebbero ritrovarsi, al termine della competizione in Qatar, a doversi leccarsi le ferite di errori e delusioni.

Per un Brasile che sta vincendo e convincendo, lasciando la netta impressione che possa essere la favorita numero uno per la vittoria finale, sono tante invece le big che stanno steccando, come il Belgio, a rischio di eliminazione al primo turno, e la Germania, anch’essa tutto fuorchè sicura del passaggio agli ottavi.

A rendere tutto particolarmente interessante sono poi gli infortuni. Sebbene i forfait di tanti campioni come Manè abbiano inevitabilmente compromesso la possibile bellezza di certe partite, anche un fattore come quello delle assenze indubbiamente crea forte interesse per capire come le squadre riescono o riusciranno ad adattarsi a situazioni di emergenza.

La Francia la più colpita ma non solo: quante assenze in Qatar

Sadio Manè è solo uno dei tantissimi giocatori obbligati a dare forfait nel corso delle settimane che hanno anticipato l’avvio del Mondiale 2022. Oltre alla stella del Bayern Monaco, che fino all’ultimo aveva provato ad esserci con il suo Senegal, anche tanti altri giocatori come Nkunku o Werner, si sono visti costretti a rimanere a casa, fermati da guai fisici di diversa entità.

Alla lunga lista di non partecipanti vanno inoltre aggiunti chi, come Lukaku o Vlahovic, fisicamente è in Qatar, ma senza quella condizione fisica necessaria per incidere, oppure chi, come Lucas Hernandez, questo Mondiale lo ha dovuto abbandonare dopo un infortunio occorso giocando le prime gare. Insomma una serie infinita di nomi il cui più brillante è però uno: quello di Karim Benzema.

Il Pallone d’Oro, il miglior giocatore del Mondo, uno dei centravanti più in forma del momento, out dal Mondiale. La notizia, sportivamente parlando tragica, era rrivata a poche ore dal primo fischio d’inizio della Coppa del Mondo e aveva ulteriormente ampliato le polemiche attorno all’eccessiva mole di gare giocate dai calciatori in questi primi mesi di stagione.

La scelta di Deschamps di non sostituire il proprio attaccante, disponendo così di una rosa di 25 giocatori e non 26, come per le altre Nazionali, aveva sorpreso molti, lasciando più di qualche perplessità a riguardo. L’indiscrezione che arriva dalla Francia rischia ora di dare un senso diverso alla scelta fatta dal ct transalpino.

Clamoroso Benzema: ecco la notizia incredibile che lo riguarda

L’assenza di un fenomeno assoluto come Karim Benzema non è al momento pesata alla Francia, la quale grazie ad un Giroud in stato di grazia e al solito Kylian Mbappè, ha ben assorbito l’assenza dell’attacante del Real Madrid, ma quando inizierà la fase ad eliminazione diretta, con tutte le insidie del caso, sarà inevitabile dar peso alla sua non presenza.

Un forfait chiaro, senza possibilità di rientro miracoloso…o almeno così si pensava. A riportare l’incredibile indiscrezione sono i francesi di RMC Sport i quali, a sospresa, hanno ipotizzato un possibile rientro in Qatar di Benzema. Il transalpino avrebbe bruciato le tappe del suo rientro e già in settimana dovrebbe riprendere ad allenarsi e, a quanto sembra, Deschamps non lo avrebbe eslcuso dalla sua lista di convocati. Qualora il tutto venisse confermato alla la clamorosa ipotesi prenderebbe corpo ed il rientro a sorpresa del Pallone d’Oro cambierebbe molti pronostici.