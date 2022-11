Kvaratskhelia, arriva il test finale: atteso in queste ore il risultato

Khvicha Kvaratskhelia, dopo che ha saltato le ultime tre sfide del 2022, tiene ancora ansia sia Luciano Spalletti che i tifosi del Napoli.

Il Napoli, dopo aver disputato una prima parte di stagione assolutamente perfetta, visto che ha dominato sia in Champions League che in Serie A, si ritroverà mercoledì prossimo a Castel Volturno. Il giorno dopo, invece, volerà alla volta di Antalya, in Turchia, per preparare al meglio una ripresa di campionato che promette fuoco e fiamme.

Gli azzurri, infatti, nel mese di gennaio avranno cinque gare che potrebbero dire molto sul prosieguo del campionato: Inter, Sampdoria, Juventus, Salernitana e Roma. Sulla carta, ovviamente, le sfide con le tre big sono più difficili, ma anche il match contro i doriani ed il Derby contro i granata rappresentato due ostacoli duri da superare. Proprio questo calendario così difficile, Luciano Spalletti spera di recuperare al meglio il crack di questa prima parte di stagione: Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano, infatti, non ha potuto giocare le ultime partite del 2022 per colpa della lombalgia acuta rimediata in uno scontro di gioco con Alexander-Arnold nel match di ritorno contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Avere Kvaratskhelia contro l’Inter sarebbe davvero fondamentale, visto che l’ex giocatore della Dinamo Batumi, tra gol ed assist, è riuscito ad essere decisivo in ogni gara in cui ha giocato. Proprio sulle condizioni dell’attaccante esterno, infatti, ci sono degli importanti aggiornamenti

Le prossime ore saranno decisive per capire se Kvaratskhelia partirà o meno alla volta del Turchia

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Khvicha Kvaratskhelia sta molto meglio fisicamente, ma le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore per capire se potrà partire anche lui alla volta della Turchia. Dal suo paese natale, intanto, arrivano dei segnali incoraggianti, anche se la decisione definitiva verrà presa solo dopo un test davvero probante.

I prossimi giorni, quindi, saranno decisi per capire finalmente le reali condizioni di Kvaratskhelia, ma con il passare delle ore la fiducia di rivederlo con l’Inter in campo sta sicuramente crescendo. Luciano Spalletti, nel frattempo, spera che in Turchia riesca a recuperare un altro calciatore molto importante.

Napoli, Rrahmani in Turchia tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo

Ad Antalya, infatti, Amir Rrahmani, fuori per infortunio dal match dello scorso ottobre contro la Cremonese di Massimiliano Alvini, tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo. Nonostante sia stato sostituito nel migliore dei modi da Juan Jesus, il kosovaro resta uno dei cardini principali della difesa di Luciano Spalletti.