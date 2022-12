Leao all’Inter, indiscrezione impazza sul web: la verità è questa, tifosi alle stelle

Nelle ultime ore è circolata sul web la notizia di un clamoroso interessamento dell’Inter per Rafael Leao. Un’indiscrezione che ha scatenato sia i tifosi nerazzurri che quelli rossoneri: la verità ha spiazzato tutti.

L’attaccante portoghese, impegnato nel Mondiale in Qatar con il suo Portogallo, ha il contratto in scadenza a giugno 2024: il suo futuro è ancora in bilico.

Quella di Rafael Leao è una vicenda che da mesi sta occupando le prime pagine dei giornali di tutta Italia. Il classe ’99 portoghese, nominato miglior giocatore della scorsa Serie A, non ha infatti ancora trovato l’accordo con il club rossonero per il prolungamento del contratto e ciò ha scatenato un tam tam mediatico per capire quale sarà realmente il suo futuro. In passato si è parlato dell’interessamento molto concreto di Chelsea e PSG, ma nelle ultime ore è circolata sul web l’indiscrezione di un clamoroso sondaggio addirittura dell’Inter, pronta nel 2024 ad anticipare tutti con un’operazione simile a quella che ha portato Calhanoglu in nerazzurro. La verità è però un’altra: ecco quale.

Il piano di Marotta è questo: non ci sono più dubbi ormai

L’ipotesi che vorrebbe Leao all’Inter è in realtà quasi impossibile per diversi motivi. Su tutti i costi dell’operazione, visto che il portoghese pretenderebbe dai nerazzurri uno stipendio di gran lunga superiore ai parametri stabiliti dalla famiglia Zhang. Poi anche per motivi tecnico-tattici, visto che il modulo utilizzato da Inzaghi (3-5-2) non non sarebbe consono alle sue caratteristiche. Ma non è finita qui: l’obiettivo numero uno di Marotta per l’attacco rimane infatti sempre Marcus Thuram, attaccante francese in scadenza nel 2023 con il Borussia Mönchengladbach.

Quindi, è palese come questa notizia sia totalmente priva di fondamento. A rafforzare ancora di più questa tesi, se ce ne fosse bisogno, ci sono anche le parole dello stesso Leao arrivate dal ritiro del suo Portogallo: “Il Milan e il contratto? Sono contento, orgoglioso, ora devo stare concentrato sul Mondiale, poi col Milan parlerò appena arrivo. Se ho voglia di firmare il contratto? Già prima di arrivare in nazionale abbiamo fatto una riunione con Maldini, è stata positiva, quindi quando arriverò a Milano parleremo bene“.

Torna l’ottimismo in casa Milan: quali sono le cifre del rinnovo?

Queste dichiarazioni confermano quindi ancora di più come invece probabilmente i tifosi alle stelle saranno quelli rossoneri. Adesso l’intesa è veramente vicina a essere raggiunta: il Milan vuole fare di tutto per trattenere Leao e il giocatore è sempre più convinto di rimanere nel capoluogo lombardo per continuare la sua crescita. Una volta finita la sua avventura in Qatar il portoghese si siederà al tavolo con la dirigenza: ecco a quali cifre si chiuderà.

Prima di tutto va risolta la questione del risarcimento di 19 milioni che il giocatore dovrà allo Sporting Lisbona per la risoluzione unilaterale del contratto nel 2018. Poi vanno accontentate le richieste di Jorge Mendes, che sembrano essere di circa 6,5-7 milioni di euro a stagione. Le parti però hanno tutte le intenzioni di venirsi incontro: ecco perché ora la fumata bianca è sempre più vicina.