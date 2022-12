Napoli, in Turchia ufficializzano il ritiro degli azzurri: le possibili avversarie

Dalla Turchia è stato già ufficializzato il ritiro del Napoli ad Antalya e spuntano anche le possibile avversarie degli azzurri.

Il campionato di Serie A è ormai fermo da due settimane per lasciare spazio al Mondiale che si sta disputando in Qatar. Il campionato ripartirà solamente a Gennaio, ma le squadre non hanno intenzione di restarsene con le mani in mano.

Quasi tutti i club stanno organizzando tour all’estero o quantomeno delle amichevoli in Italia per restare in attività per farsi trovare pronti alla ripresa del campionato e così anche il Napoli. Gli azzurri voleranno in Turchia dove disputeranno delle amichevoli prima di rientrare in Campania dove dovrebbero giocare altre due amichevoli. Il club azzurro non ha ancora ufficializzato il mini ritiro ad Antalya, ma dalla Turchia si sono già portati avanti e lo hanno ufficializzato in maniera abbastanza evidente

Napoli in Turchia: l’annuncio non lascia dubbi

Il Napoli tornerà ad allenarsi a Castel Volturno senza i suoi nazionali impegnati in Qatar mercoledì prossimo, ma gli azzurri non hanno ancora comunicato quando saranno ad Antalya, in Turchia, per disputare delle amichevoli. Secondo Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del club azzurro, è probabile che la squadra arrivi in Turchia il 3 Dicembre e ci resti fino al 15 Dicembre, ma si attende l’annuncio del Napoli per avere maggiore chiarezza. Tuttavia, nonostante gli azzurri non abbiano ancora comunicato nulla, dalla Turchia è già arrivato un “annuncio” che lascia pochi dubbi sulla presenza degli azzurri ad Antalya.

Il portale TR Haber, media turco, ha infatti “ufficializzato” il ritiro del Napoli ad Antalya mostrando un’immagine dal Regnum Carya, il resort che ospiterà gli azzurri, dov’è affisso un tabellone che conferma la presenza degli azzurri a dicembre nell’hotel. Un’immagine che, è proprio il caso di dirlo, vale molto più di mille parole e che fa chiarezza visto il silenzio del Napoli che comunque dovrebbe partire per la Turchia in questa settimana. In Turchia il Napoli non sarà affatto solo e gli azzurri disputeranno delle amichevoli con avversari ancora non definiti. Tuttavia, sempre grazie a TR Haber, possiamo risalire ai nomi dei possibili avversari della squadra di Spalletti.

Napoli in Turchia: anche una leggenda azzurra tra i possibili avversari

Oltre al Napoli, grazie all’immagine pubblicata da TR Haber, si è venuti a conoscenza del fatto che nel resort dove alloggeranno gli azzurri ci saranno altre cinque squadre. Tre squadre appartengono alla Super Lig, la massima serie di calcio turco, e sono i campioni in carica del Trabzonspor del grande ex Marek Hamsik, l’Istanbul Basaksehir di una vecchia conoscenza del calcio italiano ovvero Stefano Okaka e l’Antalyaspor.

Le altre due squadre, invece, arrivano dall’Inghilterra e sono l’Hull City, che milita in Championship ed è già sbarcato ad Antalya, e il Crystal Palace, squadra di Premier League allenata dall’ex Juventus ed inter Patrick Vieira.

Avversari che non sono di certo al livello del Napoli, ma che hanno comunque valore ed utili a mettere minuti nelle gambe. Inutile dire che sarebbe molto emozionante per i tifosi affrontare il Trabzonspor in quella che sarebbe la prima volta di Marek Hamsik contro la sua ex squadra.