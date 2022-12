Il Napoli si è ritrovato a Castel Volturno, ma bisogna registrare la confessione di un agente del calciatore che fa temere il peggio ai tifosi.

Dopo la sosta ‘forzata’ per lasciare spazio al Mondiale in Qatar, il Napoli si è ritrovato nella giornata di mercoledì a Castel Volturno. La squadra di Luciano Spalletti ha avuto anche una sorpresa super graditissima, ovvero la visita di Lorenzo Insigne. L’ex capitano azzurro, ora al Toronto, ha infatti trascorso una mattinata nel suo ex centro d’allenamento.

Oltre alla sorpresa di Lorenzo Insigne, Luciano Spalletti ha ricevuto un’altra bellissima notizia, ovvero il recupero di Khvicha Kvaratskhelia . Il georgiano, infatti, come comunicato dallo stesso club partenopeo, si è finalmente allenato con il resto del gruppo. Era da un bel po’ che l’ex Dinamo Batumi non riusciva ad allenarsi a pieno ritmo, visto che ha dovuto saltare le ultime gare del 2022 per colpa della lombalgia acuta rimediata nel match di ritorno contro il Liverpool.

Se Kvaratskhelia si è allenato con il resto della squadra, Rrahmani ha svolto ancora del lavoro differenziato. Per il ritorno del difensore centrale, infortunatosi lo scorso ottobre nel corso della gara contro la Cremonese di Alvini, quindi, ci vorrà un po’ più di tempo, anche se rientrerà in gruppo sicuramente in Turchia. In attesa del ritiro ad Antalya, in casa partenopea bisogna registrare una confessione molto importante.

Mario Rui l’agente: “Futuro? Se dovesse vincere lo Scudetto, inizieremo a pensarci”

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Punto Nuovo sul suo assistito’: “Andrà via se dovesse vincere lo Scudetto? Se dovesse continuare fino a giugno a dimostrare il suo valore e se dovesse vincere il campionato, allora inizieremo a pensarci. Finché questo non accadrà, dovremo essere concentrati sull’obiettivo che entrerebbe nella storia”.

Il procuratore di Rui ha poi concluso il suo intervento: “Mario sta disputando il suo miglior campionato da quando indossa la maglia del Napoli. Due anni e mezzo fa, forse, era stato criticato, ma già dall’anno scorso è stato tra i più positivi. Luciano Spalletti ha sicuramente influito da quando allena gli azzurri, ma un 70% lo riservo sempre al calciatore”. Sul team partenopeo, intanto, bisogna registrare un’altra indiscrezione in sede di calciomercato.



Calciomercato Napoli, De Laurentiis e Giuntoli seguono Frattesi e Samardzic per il centrocampo

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il Napoli è sulle tracce di Davide Frattesi, anche se il Sassuolo chiede la bellezza di 25 milioni di euro per lasciare andare via uno dei suoi big. De Laurentiis e Giuntoli per il centrocampo non stanno seguendo solo il calciatore italiano, il quale sarebbe il primo obiettivo, ma anche Samardzic dell’Udinese.