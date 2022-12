Tifosi si stringono intorno a loro: il lutto è fortissimo, cordoglio e solidarietà

Sono tanti i tifosi che hanno manifestato la loro solidarietà per il tragico evento: cordoglio ed iniziative per aiutare i superstiti.

L’Isola di Ischia è stata teatro di una delle tragedie più tristi e gravi degli ultimi. La frana che ha devastato una parte del Casamicciola Terme ha purtroppo reso evidenti problemi strutturali già noti da anni, che la politica ha ignorato bellamente.

Questa immane tragedia, il cui triste bilancio parla al momento di otto morti, cinque feriti e oltre 230 sfollati, ha smosso anche il mondo del calcio. In particolare, i calorosi tifosi del Napoli hanno voluto dire la loro per dare un pò di vicinanza e conforto a una comunità evidentemente ancora scossa per questa grande disgrazia.

Frana Ischia, si muovono per primi i tifosi del Napoli

Le buone intenzioni dei tifosi del Napoli nelle ultime ore sono state purtroppo bloccate dalle autorità per l’eventuale pericolo sciacallaggio. Cosa effettivamente che non era nelle intenzioni di un gruppo di ragazzi che voleva semplicemente aiutare i propri conterranei a spalare il fango tra le macerie. La proposta caritatevole dei tifosi azzurri è stata quindi bloccata dalla Digos, in maniera piuttosto inaspettata, perché nulla vietava a dei ragazzi di aiutare i volontari e i soccorritori.

In serata è arrivata poi la risposta degli Ultras azzurri, i quali mediante mediante un comunicato hanno replicato alla Digos e alle altre autorità: “Davanti ad una tragedia di simili proporzioni, non è nostra intenzione polemizzare, tuttavia, ci sentiamo, da ultras e da cittadini, profondamente offesi da questo diniego illogico al nostro aiuto alla nostra terra. Non sappiamo i motivi dietro questa scelta, ma bloccare centinaia di ragazzi per un presunto pericolo di sciacallaggio, dimostra quanto poco conosciate del nostro mondo”. Queste le dure parole dei tifosi del Napoli evidentemente colpiti dal divieto di sbarcare a Ischia.

Frana Ischia, lo striscione commovente dei tifosi del Napoli

Tuttavia, nonostante i problemi di natura legale, i tifosi partenopei hanno voluto comunque manifestare la loro vicinanza al popolo di Ischia, profondamente ferito da questa tragedia che ha coinvolto purtroppo donne, uomini e bambini. Il messaggio esposto dai tifosi della Curva A nei pressi di via Marina, situata vicino alla Stazione Marittima di Napoli, recita così: “Vicini al nostro popolo. Tornerai ancor più bella. Forza Ischia“.

Sono semplici e poche parole, certo. Ma manifestano tutto l’amore e l’affetto di un intero popolo nei confronti dei proprio fratelli feriti. Già in passato gli Ultras del Napoli si erano resi protagonisti con gesti di grande umanità facendo capire che il tifo organizzato in alcuni casi può essere fondamentale per aiutare la propria terra, specialmente in occasioni eccezionali e drammatiche come questa.