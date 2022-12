Pjanic retroscena su Spalletti: “L’ho avuto alla Roma” è andata proprio così

L’ex centrocampista bianconero è sicuro della forza del Napoli di Spalletti, un allenatore che tra l’altro conosce molto bene.

Il Napoli è finalmente sceso in campo per iniziare la prima fase del nuovo ritiro in quel di Antalya (Turchia), dove ad attenderlo ci sarà un clima consono per allenarsi in maniera perfetta. La scelta del tecnico Spalletti, uno che conosce bene come organizzare la pausa invernale di un campionato avendolo fatto in Russia, combacia perfettamente con i piani della società.

C’è da ricostruire, o meglio riprendere, quel feeling che è stato bruscamente interrotto lo scorso 12 novembre, ultima partita al Maradona contro l’Udinese. Motivo per cui la concetrazione deve essere al massimo in ogni allenamento. Intanto, un ex conoscenza del calcio nostrano ha voluto dire la sua sulle qualità della formazione azzurra e sul suo allenatore.

Napoli, un ex conoscenza italiana non dimentica Spalletti

A certificare l’aspetto umano del tecnico del Napoli Luciano Spalletti ci pensa un centrocampista che con lui ha vissuta tantissimi momenti, positivi e negativi, durante il suo ultimo anno alla Roma. Il Napoli ha una gran fortuna ad avere un allenatore come Spalletti: uno come lui, infatti, è uno dei pochi che realmente lascia la sua traccia in ogni realtà che allena. E per tali motivi tutti i calciatori che sono stati con lui non possono fare altro che ringraziarlo.

È questo il caso di Miralem Pjanic, ex Roma e Juventus, che non ha mai dimenticato Spalletti. Nemmeno quando è passato dalla Roma alla Juventus nell’estate del 2016: in quel frangente il bosniaco ha sicuramente firmato il contratto più importante della sua carriera, andando a vincere parecchi trofei con una maglia come quella bianconera. Oggi Pjanic gioca assieme all’ex azzurro Kostas Manolas allo Sharjah, ma non ha certamente dimenticato il suo cammino in Italia.

Pjanic: “Il Napoli è al primo posto meritatamente”

Il regista ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato di varie questioni, dal terremoto societario che sta vivendo la Juventus, fino al campionato, che vede gli azzurri protagonisti con un vantaggio di otto punti sul Milan. E proprio il cammino dei partenopei è al centro delle parole di Pjanic: “Negli ultimi anni il club di De Laurentiis è stato spesso il principale rivale della Juve. Non mi sorprende il Napoli, il primo posto è meritato”.

Poi si sofferma ovviamente sul suo ex allenatore, proprio in forza agli azzurri: “Ho sempre ammirato Spalletti, mi è spiaciuto lavorare con lui soltanto per sei mesi. Mi sono divertito moltissimo con Luciano. È un allenatore che fa stare benissimo la squadra sul campo, corta e con un ottimo palleggio. È competente e ha uno staff di primo livello. Al Napoli ha fatto una prima parte di stagione straordinaria”: