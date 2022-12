Dramma nel mondo del calcio: cordoglio dei club per una morte improvvisa

Una tragedia ha improvvisamente colpito il mondo del calcio. Un giovane calciatore è venuto a mancare durante un allenamento sconvolgendo tutti gli appassionati.

Cordoglio sui social ad amici e parenti per il promettente talento spentosi prematuramente.

Il dramma ha colto tutti impreparati ma dalla stampa locale è un retroscena da brividi.

Lutto nel calcio: si è spento improvvisamente, il cordoglio dei club

La notizia è iniziata a circolare nelle ultime ore e ha mandato sotto shock tutto il mondo del calcio. Andres Balanta si è spento prematuramente a causa di malore accusato durante un allenamento. Balanta era una difensore colombiano di belle speranze che si era messo in mostra con il Deportivo Calì, passato all’Atletico Tucuman nell’ultima finestra di mercato per far crescere ancora il suo già alto potenziale. La tragedia si è consumata durante un allenamento in Argentina con l’Atletico Tucuman dove è stato colpito da un infarto improvviso. I tentativi di compagni e sanitari in campo non sono stati sufficienti e con l’arrivo dei soccorsi si è tentata una disperata corsa all’ospedale San Miguel. Tenativo, purtroppo, inutile poiché il ventiduenne colombiano è deceduto dopo poco meno di un’ora.

Anche il suo club ha confermato la tragica notizia attraverso un comunicato ufficiale diramato su Twitter dove la società argentina si stringe intorno alla famiglia e agli amici del difensore colombiano: “L’Atletico Tucuman si rammarica di confermare la morte del calciatore colombiano Andres Balanta. Abbracciamo e accompagniamo con profondo rispetto la tua famiglia e i tuoi amici in questo momento“.

Tragedia in Argentina: emerso un retroscena da brividi

La notizia sconvolgente ha suscitato diverse reazioni da parte del web che si è stretto nel cordoglio per la prematura scomparsa. La Federazione argentina, la Federazione colombiana e alcune stelle del calcio colombiano, come Radamel Falcao, hanno voluto far sentire la propria vicinanza in un momento così delicato. Nelle ultime ore, inoltre, sarebbe emerso dal paese sudamericano un retroscena molto particolare.

Secondo quanto riportato dal giornale argentino La Gaceta, il malore occorso a Balanta non sarebbe stato un caso isolato. Balanta, infatti, nel 2019 era stato coinvolto in un episodio simile. Anche in questo caso, durante un allenamento il calciatore aveva perso i sensi spaventando compagni e staff in campo. Il Deportivo Calì in seguito decise di sottoporlo ad alcuni esami che, però, non evidenziarono alcuna anomalia. La società di San Miguel de Tucuman, inoltre, nell’ultimo periodo aveva spostato i propri allenamenti in fasce orarie più fresche a causa del caldo torrido ma nemmeno ciò è servito ad evitare l’inattesa tragedia.

Cordoglio dell’Atletico Tucuman

Atlético Tucumán lamenta confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta. Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento. pic.twitter.com/bwHWNrrk7h — Atlético Tucumán (@ATOficial) November 29, 2022

Il comunicato della Federación Colombiana

La Federación Colombiana de Fútbol lamenta el fallecimiento de Andrés Balanta, jugador de la @FCFSeleccionCol en sus diferentes categorías. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados. Q.E.P.D. pic.twitter.com/mqBTgfkAf2 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 29, 2022

Il messaggio di Falcao