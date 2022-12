Ex Napoli lancia un messaggio social al club: ritorno di fiamma incredibile

Il Napoli ha annunciato una serie di amichevoli per preparare al meglio il ritorno della Serie A, intanto un ex azzurro manda messaggi d’amore: pronto un ritorno di fiamma.

In quel di Antalya (Turchia) il Napoli lavora al massimo delle sue possibilità, nonostante le assenze dei calciatori impegnati ai Mondiali. Mister Spalletti con la testa è già al prossimo 4 gennaio, quando affronterà la sua ex squadra, l’Inter, nel suggestivo scenario del Giuseppe Meazza.

Una partita fondamentale, che il Napoli preparerà anche giocando una serie di amichevoli con squadre europee molto note e importanti, tra cui ne spicca una che ha molto a che fare con gli azzurri.

Napoli, ecco il programma di Antalya

Il club azzurro ha scelto la località turca per un motivo preciso: è un luogo caratterizzato dalle giuste temperature per allenarsi al meglio. Ad Antalya insomma è come se fosse sempre estate, quindi un luogo di vacanza condizionato da belle e lunghe giornate che sembrano proprio adatte per effettuare esercizi con e senza palla. Il Napoli ormai è blindato in ritiro da tre giorni pieni, nei quali ha cominciato a lavorare sia sul terreno di gioco che in palestra.

Al momento mancano ancora tanti azzurri. Piotr Zielinski e Kim Minjae, gli unici che sono stati in grado di passare i loro gironi nel Mondiale, sono appunto ancora impegnati con le loro nazionali. Mentre Frank Anguissa, Hirving Lozano e Mathias Olivera sono rientrati da Doha dopo una fase a gironi non troppo esaltante per le rispettive nazionali. Secondo il Corriere dello Sport, i tre azzurri non partiranno per il ritiro turco, ma rientreranno a Napoli solamente il prossimo 17 dicembre.

Napoli, tre amichevoli per ritrovare gli automatismi

Era un Napoli stellare quello che abbiamo visto nei primi tre mesi prima dello stop in seguito al Mondiale qatariota. Ma nulla ci vieta di pensare che anche al rientro della Serie A Spalletti riuscirà a riproporre i medesimi automatismi visti nelle gare di campionato e Champions League. La squadra ha per questo programmato una serie di amichevoli di prestigio contro Antalyaspor (7 dicembre) e Crystal Palace (11 dicembre) in Turchia, e il Villareal (17 dicembre) allo Stadio Diego Armando Maradona.

Proprio contro il Submarino Amarillo, più volte incontrato negli scorsi anni sia in Champions che in Europa League, i tifosi azzurri incroceranno di nuovo due ex conoscenze di un certo peso: Raul Albiol e Pepe Reina. Il primo ha salutato il Napoli nel 2019 dopo più di 230 partite giocate in sei anni, il secondo invece ha detto addio ai partenopei lo scorso 2018. In particolare, l’ex portiere di Liverpool e Milan, che in Campania ha lasciato un bel ricordo e un sacco di amici, su Instagram ha celebrato la notizia dell’amichevole con la seguente frase: “Sarà un onore rivederci”. Inviando quindi un messaggio pieno di amore al suo ex club che ha fatto molto felici i tifosi azzurri: in attesa del ritorno al Maradona che certamente sarà per i due ex denso di emozioni.