Napoli, Insigne torna davvero a gennaio? Ecco tutta la verità

Negli ultimi giorni in casa Napoli sta circolando la pazza idea di un clamoroso ritorno di Lorenzo Insigne a gennaio: ecco come stanno le cose.

Gli azzurri dal ritiro in Turchia sono concentrati per preparare al meglio un 2023 che potrebbe regalare tante soddisfazioni alla città partenopea.

Sono giorni fondamentali per tutte le squadre di Serie A che, dopo la sosta per l’inizio dei Mondiali, sono tornate ad allenarsi in vista di un vero e proprio secondo inizio di stagione. Tra queste c’è ovviamente la capolista Napoli, che quest’anno ha dimostrato finora di avere almeno una marcia in più rispetto a tutte le altre dirette concorrenti. Gli otto punti di vantaggio sul Milan secondo rappresentano un vantaggio importante ma il mercato di gennaio potrebbe stravolgere alcuni equilibri. Una delle operazioni accostate agli azzurri in questi giorni è quella di un clamoroso ritorno dell’ex capitano Lorenzo Insigne: ecco cosa c’è di vero.

Insigne come Beckham: la storia si ripete?

Mercoledì scorso l’attaccante attualmente in forza al Toronto FC ha fatto visita a Castel Volturno prima dell’allenamento trovando gli ex compagni negli spogliatoi che si preparavano alla seduta. Particolarmente affettuosa l’accoglienza del capocannoniere e neo papà, Victor Osimhen, ma anche quella di Luciano Spalletti, col quale Insigne è rimasto a parlare per molto tempo.

Il 31enne avrebbe chiesto espressamente alla società di potersi allenare nel centro sportivo partenopeo in questo lungo periodo di stop della Major League Soccer al fine di restare in buone condizioni fisiche. Secondo alcune indiscrezioni però sarebbe trapelata l’idea di tesserare il giocatore in questi mesi invernali, proprio come successe nel 2009 con David Beckham al Milan. Questa ipotesi ha suscitato subito grandi discussioni tra i tifosi, ma la verità è un’altra: ecco chi lo ha dichiarato.

De Laurentiis è stato chiaro: il Napoli agirà in questo modo

A intervenire sulla questione è stato il giornalista Emanuele Cammaroto, che su Napolicalciomagazine.com ha riferito che la squadra azzurra con tutta probabilità non interverrà nel mercato di gennaio per non intaccare degli equilibri che finora sono sembrati perfetti all’interno della rosa. De Laurentiis si fida ciecamente di questo gruppo di lavoro e ha già ribadito agli addetti ai lavori che si andrà con gli stessi fino al termine della stagione.

A proposito della questione sul ritorno dell’ex capitano invece Cammaroto ha sentenziato: “Di certo è una bufala totale da Tso la voce di chi aveva messo in giro l’ipotesi di un’operazione Insigne alla Beckham per 4 mesi invernali. Zero per cento, nessuna possibilità, storia chiusa e archiviata”.

Insomma, una fake news che è stata subito spenta sul nascere. Il Napoli e Insigne hanno voltato pagina e, seppur il rapporto rimanga sempre ottimo, non decideranno di tornare indietro.