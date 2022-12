Ex azzurro manda un messaggio bomba alla squadra ed alla città: social impazziti

La grande stagione condotta fino ad ora dal Napoli di Luciano Spalletti ha impressionato avversari e addetti ai lavori in Italia e in Europa ed è arrivata anche la reazione di stima di stima da un grande ex.

Il calciatore dal passato in Campania ha reagito alla notizia sui prossimi impegni che affronterà il Napoli.

Le sue dichiarazioni hanno colpito i tifosi che non hanno mai dimenticato le prestazioni offerte sul campo.

Ritiro in Turchia al via: spicca un’assenza

Il Napoli raccoglie le energie e si prepara al ritorno in campo, che avverrà più o meno in un mese. La squadra di Spalletti è stata straripante nella prima parte di stagione ma per conquistare trofei e gloria non deve adagiarsi sugli allori e mantenere il ritmo avuto fino ad ora. La sosta sarà utile a Spalletti per recuperare alcuni uomini, come Amir Rrahmani e il faro offensivo Khvicha Kvaratskhelia. Per prepararsi al meglio alla seconda parte di stagione i partenopei hanno scelto di volare in Turchia per concentrarsi sul campo, lontano da ciò che accade in Italia. Al raduno per la partenza in vista della Turchia è spiccata un’assenza: quella di Eljif Elmas.

Il centrocampista macedone, infatti, non era con i compagni che hanno preso il volo verso Antalya, oltre ai calciatori assenti poiché impegnati nel mondiale in Qatar. Dietro a quest’assenza, però, non c’è nessun indizio di mercato o caso che preoccupa la dirigenza azzurra. Elmas, infatti, ha raggiunto i propri compagni direttamente dalla Macedonia del Nord per motivi logistici.

I prossimi impegni del Napoli: la reazione del calciatore colpisce i tifosi

Il Napoli di Spalletti sarà, dunque, immerso negli allenamenti e per mantenere i calciatori in condizione la società ha deciso di organizzare delle partite amichevoli. La prima è in programma il 7 dicembre contro i padroni di casa dell’Antalyaspor. Quattro giorni dopo il Napoli scenderà di nuovo in campo per sfidare il Crystal Palace dell’ex Juventus e Inter, Patrick Vieira. Al rientro in Italia, inoltre, i partenopei saranno impegnati allo Stadio Maradona contro una compagine spagnola: il Villarreal degli ex Pepe Reina e Raul Albiol.

Proprio l’ex difensore centrale azzurro ha reagito, attraverso il proprio profilo Instagram, mostrando tutta la sua gioia per il ritorno nel suo vecchio stadio, il tutto accompagnato da un cuore azzurro. L’ex centrale delle Furie Rosse ha militato nel Napoli per sei lunghe stagioni, leader della difesa prima di Rafa Benitez e poi di Maurizio Sarri, con cui gli azzurri andarono vicinissimi allo Scudetto. Da tre anni è in forza al Villarreal con la quale ha conquistato l’Europa League nel 2020-21 ed è stato capace di raggiungere le semifinali di Champions League nel 2021-22.