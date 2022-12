Napoli, il ritorno dell’ex è ufficiale: arriva la foto con stretta di mano, tifosi alle stelle

Il Napoli di Luciano Spalletti si trova in ritiro ad Antalya, in Turchia per preparare al meglio la seconda parte di stagione. Le giornate degli azzurri sono state sconvolte da una notizia clamorosa.

Il ritorno di un ex è adesso ufficiale e la notizia sta mandando in visibilio i tifosi.

Sono iniziate a circolare, infatti, delle foto che non lasciano spazio a dubbi.

Napoli in Turchia tra allenamenti e amichevoli

Il Napoli capolista della Serie A è partito alla volta della Turchia per il ritiro durante la sosta dovuta ai mondiali in Qatar. Ad Antalya i calciatori azzurri sosterranno una mini preparazione atletica per arrivare al meglio alla ripresa dei giochi e mantenere la brillante forma mostrata nella prima parte di stagione. La squadra guidata da Luciano Spalletti sarà, inoltre, protagonista di alcuni match amichevoli che aiuteranno a testare il livello atletico dei calciatori. Gli azzurri saranno impegnati mercoledì 7 dicembre contro l’Antalyaspor e domenica 11 dicembre contro gli inglesi del Crystal Palace, allenati da una vecchia conoscenza del calcio italiano: Patrick Vieira.

Al ritiro non sono presenti i calciatori impegnati al mondiale con la propria nazionale. L’avventura iridata per gli azzurri non è andata benissimo con Olivera, Anguissa e Lozano eliminati ai gironi rispettivamente con Uruguay, Camerun e Messico. Non è andata molto meglio a Piotr Zielinski che con la sua Polonia è riuscito a superare il raggruppamento ma che ha dovuto arrendersi alla straripante Francia di Mbappé agli ottavi di finale. Nonostante la prematura eliminazione di quasi tutti i calciatori del Napoli partiti per il Qatar, difficilmente quest’ultimi raggiungeranno la squadra, con la quale si troveranno una volta rientrati in Italia.

Il ritorno dell’ex è ufficiale: tifosi entusiasti

Diviso tra allenamenti e amichevoli il Napoli cerca di non perdere la concentrazione e nemmeno il sorriso. Durante le sedute alcuni visitatori giungono ad osservare da vicino Spalletti e i suoi uomini. Una visita in particolare ha riempito di gioia tutto lo staff e provocato una forte emozioni in tutti i tifosi. Nei giorni scorsi, infatti, ad assistere agli allenamenti dei partenopei è stato avvistato un ospite d’eccezione: Marek Hamsik.

Il centrocampista slovacco milita in Turchia, precisamente al Trabzonspor con il quale ha vinto la Super Lig Turca nella scorsa stagione. Dalle parti di Napoli in pochi lo hanno dimenticato e come ha scritto il grande Antonello Venditti “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano“. Marek Hamsik è tornato a respirare gli allenamenti in azzurro assistendo alla seduta per poi salutare i calciatori. Prima di andare via Hamsik ha voluto scattare una foto con il suo erede: Giovanni Di Lorenzo. Lo slovacco, infatti, è stato a lungo capitano del Napoli, onore e onere passato a Di Lorenzo dopo l’addio di Insigne.

La foto tra i due capitani Hamsik e Di Lorenzo