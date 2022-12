L’annuncio del giocatore spiazza tutti: “Voglio chiudere la carriera qui”

Dal ritiro del Napoli in Turchia un giocatore della rosa ha spiazzato tutti con delle dichiarazioni riguardanti la sua carriera.

La Serie A ripartirà solo tra un mese ed i club hanno già ripreso la preparazione per arrivare con un buon ritmo al 4 gennaio, data della ripresa della competizione. Non fa eccezione il Napoli che da qualche giorno è in Turchia ad Antalya per disputare delle amichevoli e mettere minuti nelle gambe.

In questo breve ritiro in Turchia, gli azzurri se la vedranno contro i padroni di casa dell’Antalyaspor e contro gli inglesi del Crystal Palace, dopodiché torneranno in Italia per affrontare il Villarreal al Maradona ed infine dovrebbero vedersela contro il Monaco (gara ancora non ufficializzata ndr.).

I tifosi non vedono l’ora di vedere il Napoli di nuovo in campo dopo questa prima esaltante parte di stagione, con gli azzurri che sognano lo scudetto. Dal ritiro in Turchia ha parlato di questo e non solo il centrocampista azzurro Elijf Elmas che ha sorpreso con alcune dichiarazioni sulla sua carriera.

Elmas fa sognare i tifosi azzurri: le sue parole caricano l’ambiente

Non è stato sempre protagonista ed è partito spesso dalla panchina, ma Elijf Elmas ha dato sempre il suo contributo quando chiamato in causa. E proprio il giocatore macedone è stato intervistato dal portale turco DHA direttamente dalla sede del ritiro del Napoli ad Antalya. Elmas è molto conosciuto in Turchia visti i suoi trascorsi con il Fenerbahce ed il centrocampista ha dichiarato che è contento di vedere la sua ex squadra al primo posto, augurandosi che sia il Fenerbahce che il Napoli possano vincere lo scudetto a fine anno poiché sarebbe una cosa meravigliosa da vedere per lui.

Elmas ha ripercorso un po’ la prima parte di stagione super del Napoli che ha dato tanto entusiasmo ai tifosi ed il giocatore ha affermato come si voglia fare ancora meglio tanto in campionato quanto in Champions League che vedrà il Napoli impegnato negli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte. Riguardo la possibile vittoria dello scudetto, Elmas ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno sognare i tifosi del Napoli e che danno carica a tutto l’ambiente: “Possiamo e vogliamo regalare ai nostri tifosi la gioia dello Scudetto” – ha affermato il macedone grintoso – “Ho grandi obiettivi anche per quanto riguarda la Nazionale: spero di giocare la Coppa del Mondo e gli Europei con il mio paese”.

Riguardo la propria carriera, invece, Elmas ha rilasciato delle dichiarazioni che lasceranno di sicuro sorpresi in moti. Il macedone, infatti, ha espresso un desiderio davvero particolare che farà piacere soprattutto al popolo turco.

Elmas a sorpresa: “Amo la Turchia, voglio chiudere qui la mia carriera”

Sebbene sia della Macedonia del Nord, Elmas ha un rapporto molto speciale con la Turchia. Grazie al Fenerbahce, infatti, Elmas si è potuto mettere in mostra a livello calcistico dopo aver mosso i primi passi nel Rabotnicki ed è riuscito ad attirare l’attenzione del Napoli. Ed è per questo che nel corso della sua intervista ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore alla Turchia: “Amo la Turchia e sto pensando di venire a vivere qui: voglio chiudere la carriera in queste paese”, ha affermato sorprendendo i più.

Non è da tutti, infatti, scegliere la Turchia come traguardo finale per la propria carriera calcistica, ma Elmas ha fatto capire come si tratti di una vera e propria questione di cuore. Seppur non sia un titolarissimo, comunque, i tifosi azzurri sperano che il macedone possa lasciare il Napoli e volare in Turchia per realizzare questo desiderio il più tardi possibile.