Donnarumma strizza l’occhio al Napoli: il messaggio sul futuro arriva inaspettato

Il portiere del PSG Gianluigi Donnarumma ha ammiccato al Napoli con alcune dichiarazioni totalmente inaspettate che hanno scatenato i tifosi: ecco cosa ha ammesso.

Nella seconda parte di stagione gli azzurri dovranno cercare di mantenere o allungare il distacco dalle avversarie per provare a riportare in città uno scudetto atteso da troppo tempo.

Se c’è una squadra che in questo momento non vede l’ora di riprendere il campionato questa allora è sicuramente il Napoli di Luciano Spalletti. Tutti i nazionali sono stati eliminati dal Mondiale in Qatar e, dopo qualche giorno di meritato riposo, sono pronti a riaggregarsi agli altri per preparare una seconda parte di stagione che potrebbe regalare tante soddisfazioni. Tra i tanti che sperano che gli azzurri possano riportare in città uno scudetto che manca dai tempi di Maradona, c’è anche un tifoso d’eccezione: Gianluigi Donnarumma.

Le dichiarazioni d’amore non passano inosservate: è un indizio di mercato?

Il portiere in forza al PSG è attualmente il più forte in Italia e senza alcun dubbio anche uno dei migliori al mondo. Appena un anno e mezzo fa Donnarumma vinse da protagonista un Europeo parando rigori decisivi prima alla Spagna e poi all’Inghilterra. Il suo obiettivo rimane ora quello di trionfare in Champions League con il club francese, ma i suoi pensieri per il futuro potrebbero essere altri.

Durante la trasmissione del comico Peppe Iodice Peppy Night Show, Donnarumma ha ammesso il suo amore incondizionato per la sua città d’origine e per i tifosi napoletani: “Non lo so perché qualcuno ha messo in dubbio il mio amore per la città di Napoli dopo il mio approdo al Milan. Eppure se son qui è perché amo la mia città e amo Napoli, non c’è nessun dubbio”. Infine sulla squadra attuale allenata da Luciano Spalletti ha dichiarato: “Abbiamo un sogno nel cuore… Penso sia un obiettivo raggiungibile, se accadesse sarei troppo contento“. Evidente il riferimento al sogno scudetto.

Il ritorno in Italia è davvero possibile: ma i tifosi si dividono

Nonostante il comportamento di Donnarumma nei confronti del suo ex club, il Milan, non sia stato apprezzato dalla maggior parte dei tifosi non solamente rossoneri, il futuro del portiere della Nazionale potrebbe essere nuovamente in Italia. Il suo contratto con il PSG scade nel 2026 e in questo momento la vittoria della Champions League resta il suo unico obiettivo, ma nel calcio mai dire mai.

Infatti nonostante tutto Donnarumma sente la mancanza del suo paese e sarebbe contento di tornare in Serie A per provare a vincere quello scudetto che non è mai riuscito a portare a casa con la maglia rossonera. Chiaramente ciò potrebbe succedere solamente dopo la fine del suo contratto ed esclusivamente se il portiere nato a Castellammare di Stabia decidesse di ridursi corposamente il suo stipendio.

Tuttavia su questo argomento i tifosi del Napoli si sono divisi tra chi sarebbe favorevole a un suo ritorno e chi invece lo considera un “traditore” e non vorrebbe mai vederlo con la maglia azzurra addosso. E chissà che questo problema non possa ripresentarsi in futuro…