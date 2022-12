Bonucci divorzio, la moglie si è decisa a rivelare tutto: “Una bomba”

By

C’è un gossip importante che riguarda l’argomento Bonucci divorzio. Cosa è accaduto con la moglie, la donna svela tutto.

Bonucci divorzio, la cosa sembrava potere essere possibile a giudicare dalle parole della moglie del difensore della Juventus. Parla infatti Martina Maccarari, e lo fa in maniera diretta ai suoi followers attraverso alcune storie pubblicate sul proprio profilo personale Instagram.

C’è un episodio ben preciso, così come uno specifico periodo che ha portato la Maccari e Bonucci ad un possibile divorzio. La donna ha riferito in maniera chiara di “matrimonio in crisi”. E la cosa è avvenuta a margine della malattia che aveva colpito il loro figlioletto Matteo, di soli 2 anni. Successe nel 2016.

Martina Maccari ammette tutto con onestà e franchezza. C’erano stati dei dubbi molto forti. Poi però tutto è finito per il meglio. Il bambino è guarito ed il rapporto tra lei e Bonucci – che è da anni un fiero (ed anche non molto simpatico, lo diciamo con onestà, n.d.r.) avversario del Napoli.

Ma le qualità del centrale di Viterbo sono ben note, e lui ha fatto gioire in tanti dopo la finale di Euro 2020. Tornando al matrimonio in crisi dello juventino con sua moglie, la donna ha detto qualcosa di veramente molto significativo.

Bonucci divorzio, la moglie: “Stava per succedere…”

“A casa nostra il matrimonio è una cosa seria e va molto al di là di semplici parole e foto pubblicate sui social network”.

I due hanno rispettivamente 37 e 35 anni e si conoscono sin dal 2008. Il loro matrimonio è stato celebrato nel 2011 e nel frattempo sono arrivati tre figli.

Matteo è il loro secondogenito, prima di lui è nato Lorenzo e l’ultima arrivata è Matilda. E Martina Maccari ci ha tenuto a precisare agli haters che non mancano mai di lasciare commenti caustici e senza senso che la pace tra i due non è arrivata in seguito ad una vacanza di lusso.

“Conosco Leonardo sin da quando non aveva una lira…”. Ci sono cose ben più importanti dei soldi, quando si parla di un legame tra persone.