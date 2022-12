Napoli, tutto fatto per un importante rinnovo: c’è la data del possibile annuncio

Il Napoli ha definito tutti i dettagli per un rinnovo molto importante: c’è anche la data del possibile annuncio.

Con la Serie A ferma per il Mondiale in Qatar, con la ripresa fissata per il prossimo 4 gennaio, tutti i club italiani si stanno concentrando sul mettere minuti nelle gambe per non perdere ritmo e sulla prossima sessione invernale di calciomercato.

Non dovrebbe far movimenti in entrata il Napoli che si sta dunque concentrando su altro, ovvero i rinnovi contrattuali. Gli azzurri stanno lavorando per blindare i loro migliori giocatori e nelle ultime ore hanno definito uno dei rinnovi più necessari, ovvero quello di Stanislav Lobotka, sempre più imprescindbile per questa squadra.

Napoli-Lobotka: storia di un rinnovo strameritato

Alzi la mano chi si aspettava uno Stanislav Lobotka così fondamentale per il Napoli dopo il suo sbarco in Campania. Lo slovacco, sotto la guida di Gattuso, sembrava l’ombra di se stesso, fuori forma e lontano parente di quello che si era visto al Celta Vigo, con i tifosi che subito furono molto critici nei suoi confronti e di De Laurentiis, colpevole di aver buttato altri soldi dalla finestra. Lobotka è costato al Napoli 24 milioni di euro tra base fissa e bonus ed era chiaro che i tifosi si aspettassero un rendimento elevato sin da subito, ma invece hanno dovuto attendere un bel po’.

Con l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, Lobotka si è completamente trasformato, divenendo presto un titolare inamovibile a centrocampo, smistando palloni a destra e a manca e permettendo al Napoli di costruire il proprio gioco grazie alle sue enormi qualità tecniche. Un’esplosione davvero importante quella del centrocampista slovacco che Hamsik definì suo erede, con i tifosi che hanno cambiato opinione su di lui.

E l’ha cambiata anche il Napoli che ha voluto dargli fiducia, credendo fortemente nelle capacitià del ragazzo. Su Lobotka sono tornate a circolare voci di club importanti pronti ad andare all’assalto, ma il Napoli si è mosso con velocità, definendo tutti i dettagli per il suo rinnovo, tant’è che è spuntata anche la data del possibile annuncio da parte della società azzurra.

Napoli, è fatta per il rinnovo di Lobotka: ecco quando ci sarà l’annuncio

Secondo quanto riportato da Valter De Maggio a Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, per l’annuncio del rinnovo di Lobotka con il Napoli è solo questione di giorni. Lo slovacco rinnoverà con gli azzurri fino al 2027 con opzione per il 2028, con ingaggio che passa dai 2,5 milioni di euro a 3 milioni di euro più bonus.

De Maggio ha affermato come l’annuncio arriverà nei prossimi 10 giorni: “Nei prossimi dieci giorni, da qui al 16 dicembre, forse il 15 o forse il 14, il Napoli annuncerà il prolungamento del contratto di Stanislav Lobotka. Ormai mancano solo le firme“, ha annunciato il giornalista certo.

Un rinnovo importante che sancisce in maniera concreta quanto il Napoli creda in Lobotka e soprattutto quanto Lobotka sia legato ai colori azzurri. Il centrocampista slovacco, con questo rinnovo, si lega praticamente a vita alla società azzurra ed i tifosi non possono che essere felici della scelta presa dal loro giocatore, divenuto uno dei più amuati dopo un inizio difficile.