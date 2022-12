Napoli e Inter sullo stesso giocatore: il cognome è quello di un grande campione

Napoli ed Inter pronte al duello di mercato per lo stesso giocatore: il cognome è quello di un grande campione passato in Serie A.

Nerazzurri e campani sono pronti a sfidarsi durante la sessione di gennaio per firmare il talento dal cognome pesante: per entrambe l’interesse è alto e potrebbe significare una perdita non da poco conto.

I 51 giorni di pausa Mondiale proseguono e mentre in Qatar ci si avvicina alla fase calda della competizione, in Serie A si inizia a pensare a quello che sarà il nuovo avvio della stagione e soprattutto all’oramai imminente calciomercato invernale, il quale a differenza di altri anni potrebbe somigliare e non poco a quello estivo, anche grazie al lungo periodo di stop ed ai tanti nomi che inevitabilmente avranno attratto interesse durante la Coppa del Mondo.

Escludendo momentaneamente la Juventus, travolta dalle recenti vicende giudiziarie che rischiano di compromettere i piani fatti per gennaio, tutte le squadre in lotta per lo scudetto o per un posto in Europa sembrano intenzionate a compiere delle mosse, anche in ottica fuura, che possano dare nuova linfa per la seconda metà di stagione.

Il Napoli, nonostante il vasto vantaggio creato durante le prime 15 giornate di Serie A, non vuole sottovalutare eventuali intoppi nell’immediato presente, ma soprattutto ha il chiaro obbiettivo di sfruttare la momentanea calma per iniziare a ragionare in vista di luglio. Di idee simili è anche l’Inter, che in vista delle possibili cessioni estive, non vuole attendere, iniziando a mettere le mani sui prossimi parametri zero.

Napoli e Inter, momenti diversi ma piani simili

Azzurri e meneghini si sono approcciate alla pausa Mondiale con ottimi risultati che hanno rappresentato cose diverse per le due squadre. Se per l’Inter le vittorie ottenute dopo la sconfitta contro la Juve hanno segnato una fase di risalita dopo una breve flessione, per il Napoli non è stato altro che l’ennesima conferma della bontaà del lavoro svolto fin qui da Spalletti ed il suo staff.

Per ambedue le squadre gennaio sarà un crocevia importante per il futuro prossimo, nello specifico per il proseguo del campionato, dove le ambizioni di queste due compagini restano molto alte, aldilà di quanto la prima fase di stagione ha detto. Non solo campo però, anche sul mercato Inter e Napoli saranno protagoniste, più in attesa di possibili affari che alla spasmodica ricerca di rafforzi immediati: i possibili addii di fine anno aprono a tante strade soprattutto in attacco.

In casa Napoli uno dei protagonisti assoluti è senza dubbio Victor Osimhen. Il nigeriano sta mostrando netti miglioramenti rispetto al suo recente passato e anche grazie alla sua giovane età, potrebbe essere un target importante a fine mercato per alcune big europee creando preoccupazione dalle parti del Maradona. Lato Inter, ad essere in bilico a fine anno, potrebbe essere Lukaku. I suoi problemi fisici che lo hanno costretto a saltare tante gare lo mettono in dubbio per un’eventuale rionferma lasciando più di qualche perplessità.

Per non farsi trovare scoperti, sia i nerazzurri che i campani stanno pensando ad un eventuale rinforzo a zero per giugno e potrebbe quindi aprirsi un importante duello di mercato: il nome in questione è quello di Marcus Thuram.

Un altro Thuram in Serie A? L’interesse di Napoli ed Inter è forte

Quello di Marcus Thuram è uno dei profili più attenzionati da parte di tante squadre in Europa tra i tanti parametri zero che ci saranno a partire da luglio. Il francese sembra intenzionato a non rinnovare il suo contratto con il Borussia Monchengladbach e si prepara dunque a vagliare le ipotesi che gli si presenteranno davanti: Napoli ed Inter restano alla finestra.

Il calciatore, figlio di Lilian, storico difensore di Parma e Juventus e campione del Mondo con la Francia nel 1998, si è messo in mostra in Bundesliga negli ultimi anni mostrando, oltre che un’ottima velocità abbinata ad un fisico possente, una grande duttilità offensiva e senso del gol, caratteristiche lo rendono indubbiamente molto interessante. Il Napoli potrebbe puntarci soprattutto visto l’apprezzamento di Spalletti per questi calciatori in grado di ricoprire più ruoli, lato Inter invece, l’interesse non è di certo una novità e questo pone i nerazzurri in vantaggio nel duello. Per Thuram è quindi molto probabile un futuro in Serie A come quello del padre, resta da capire però con quale maglia.