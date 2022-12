Il Napoli sta raccogliendo molti successi nel corso dell’attuale campionato, ma un fulmine a ciel sereno potrebbe rovinare la speranza dei tifosi.

In attesa della ripresa del campionato, il Napoli è ad Antalya per cercare di ricaricare le batterie dopo un inizio di stagione assolutamente perfetto. I partenopei, di fatto, hanno dominato sia il proprio girone di Champions League, dove agli ottavi incontreranno l’Eintracht Francoforte, che la nostra Serie A.

Alla pausa forzata per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar, infatti, il Napoli è arrivato con la bellezza di otto punti di vantaggio sul Milan secondo. Questa prima parte di stagione è sicuramente merito del grande lavoro fatto da Luciano Spalletti, ma anche della campagna acquisti perfetta fatta la scorsa estate sia da Aurelio De Laurentiis che Cristiano Giuntoli.

Il club partenopeo, di fatto, non ha patito assolutamente gli addii di giocatori del calibro di Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina e Fabian Ruiz. Anzi, il Napoli non è riuscito solo ad allestire una rosa più forte, ma anche ad abbassare il monte ingaggi. Aurelio De Laurentiis, proprio per questa campagna acquisti, ha ricevuto tantissimi complimenti, anche se il patron partenopeo ha di fronte a sé un bivio.

L’ex allenatore non ha dubbi: la scelta potrebbe essere quella più inaspettata

Se il Bari non dovesse andare prima in Serie A, vista la proroga relativa al divieto di multiproprietà anche per club che non appartengono alla stessa categoria, ha tempo fino al 2029 di decidere se lasciare la proprietà del Napoli o quella del team pugliese. Proprio su tale aspetto, ci sono state delle dichiarazioni da parte di Eugenio Fascetti.

L’ex allenatore del team pugliese ha infatti, rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘1 Station Radio’: “De Laurentiis quale club deve scegliere tra il Napoli ed il Bari? Il presidente potrebbe scegliere di continuare a guidare il Bari, considerando che è una città stimolante”.

“Anche potrebbe risultare abbastanza complicato ottenere con il club pugliese gli stessi risultati del team azzurro. Giuntoli sta facendo un ottimo lavoro” continua. In attesa di questa fatidica scelta, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto molto rumore.

Aurelio De Laurentiis sul caso Juventus: “Il calcio è malato dall’alto”

Il patron partenopeo, infatti, è intervenuto nel corso della presentazione del volume Codice di Giustizia Sportiva FIGC: “Il Governo è stato sempre assente, nonostante il nostro gettito fiscale sia importantissimo. Siamo tutti schiavi di una situazione poco piacevole. Caso Juventus? Non posso esprimermi, ci penseranno i magistrati. Se questa è una nuova Calciopoli? Non sta a me dirlo. Il calcio è malato dall’alto, non si vuole capire che non ci sono le risorse sufficienti per andare avanti”.