Lotito ed Agnelli insieme: quel messaggio lascia i tifosi a bocca aperta

Il presidente della Lazio Claudio Lotito e l’ex Juve Andrea Agnelli insieme: il messaggio del biancoceleste è sorprendente.

Il numero uno biancoceleste ha parlato dell’ex presidente dei bianconeri: il suo messaggio non è passato inosservato.

Come noto, il calcio italiano è stato travolto dal terremoto Juventus. Dopo le dimissioni improvvise del CDA, si sono susseguite notizie e indiscrezioni riguardanti i bianconeri, che ora sono sotto indagine per falso in bilancio e aggiotaggio.

Sotto alla lente di ingrandimento ci sarebbero alcune operazioni sospette ed accordi privati presi in gran segreto con i tesserati per il pagamento degli stipendi durante il lockdown.

Inoltre sarebbero coinvolte anche altre società, come emerso da alcune intercettazioni telefoniche. In particolare, l’ex DS Fabio Paratici avrebbe citato Genoa, Sassuolo ed Atalanta come club con cui ha condotto operazioni di mercato lavorando da entrambi i lati del tavolo.

In molti si chiedono cosa rischi in concreto la Juve a livello economico e sportivo: l’avvocato Grassani ha parlato di retrocessione, mentre in molti danno ormai per certa l’esclusione dalle competizioni UEFA. Nel frattempo, ne ha parlato il presidente della Lazio Claudio Lotito, che ha rilasciato una dichiarazione sorprendente.

Lotito con Agnelli: il presidente della Lazio parla chiaro

La situazione della Juve ha coinvolto anche tutte le società Serie A che, inevitabilmente, osservano da spettatrici interessate. Alcuni dirigenti hanno affrontato pubblicamente l’argomento come, per esempio, Adriano Galliani e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: entrambi hanno affermato che sarà chi di dovere ad occuparsene.

Il lato “politico” del calcio (Gravina ed Abodi), invece, ha dichiarato di non voler agire troppo velocemente per evitare di prendere decisioni sbagliate e ha anche ricordato come altre società potrebbero essere nella stessa situazione.

Chi si è esposto maggiormente, invece, è Claudio Lotito.

Il presidente della Lazio ha premesso di non essere un magistrato e di non poter esprimersi in termini legali, ma ha aggiunto: “Tutti quando vincono salgono sul carro, poi scappano quando c’è qualche problema, scappando oltretutto dalle persone da cui tutti si sono abbeverati. Ci sono squadre che hanno guadagnato tanto dalla vendita di due giocatori, se non ci fosse stata la Juve non avrebbero incassato 160 milioni”.

Lotito ha poi aggiunto che, secondo lui, la Juve è stata importante per il sostentamento del calcio italiano in questi anni. In seguito, ha affermato di aver incontrato Agnelli: ecco cos’è successo.

L’incontro fra i due: ecco cos’è successo

Claudio Lotito ha difeso Andrea Agnelli e ha ricordato come, a suo avviso, la Juve sia stata importante per il calcio italiano in questi anni.

In seguito, ha affermato di aver incontrato recentemente l’ex presidente bianconero.

“L’ho visto al Senato e l’ho abbracciato”: questo quanto Lotito ha affermato. Poi è entrato nello specifico, dicendo di non avergli consigliato niente di particolare.

In seguito ha espresso la propria opinione sulla vicenda: “Dire che la Juve sia il male del calcio italiano non è giusto. Oggi tutti si scatenano per creare dissidi nei confronti della Juve. Un conto è la politica, un altro il valore umano. Andrea è uno che lavora”.