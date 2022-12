Ronaldo, tensione alle stelle: interviene direttamente Georgina e scoppia il caso

Cristiano Ronaldo è sempre più un caso ed anche con la sua Nazionale è ormai aperta polemica: in sua difesa interviene persino Georgina.

L’asso del Portogallo, dopo le ben note vicende con il Manchester United, sua ormai ex squadra, non sembra avere pace ed anche in Nazionale c’è discussione: a difendere il numero 7 ci ha pensato Georgina, le sue parole sui social scatenano la polemica.

L’avventura del Mondiale prosegue e dopo la chiusura degli ottavi di finale, tra sorprese e conferme, si ha finalmente il quadro dei quarti con le migliori otto squadre pronte a sfidarsi per un posto in semifinale, avvicinandosi un passo di più alla finalissima del 18 dicembre. Ancora una volta, i temi aperti dalle partite giocate negli ultimi giorni sono stati diversi e tra questi anche qualche inevitabile polemica.

Negli ultimi mesi di calcio, praticamente dall’ultima estate sino ad oggi, quando si parla di discussioni di ogni sorta sembra quasi inesorabile leggere tra i nomi coinvolti quello di Cristiano Ronaldo. Il portoghese sembra essere passato dallo status di stella assoluta ed indiscutibile a livello mondiale, a quello di “problema” per ogni allenatore, soprattutto per via del suo carattere estremamente forte e deciso.

Le ben note vicende con il Manchester United, concluse con l’ormai nota intervista a Piers Morgan e la conseguente chiusura del rapporto con i Red Devils, hanno reso pesante l’aria attorno alla stella lusitana, portandolo ad essere ancor più sotto la luce dei riflettori di quanto già non fosse. A peggiorare la situazione c’è poi stata la polemica sorta con la Nazionale dopo l’ottavo di finale vinto con la Svizzera: l’ennesima beffa per CR7.

Ronaldo, tra Arabia e panchina: di nuovo polemica per il portoghese

Nella straripante vittoria per 6-1 che il Portogallo ha inflitto alla Svizzera e che ha regalato tanti sorrisi al ct Fernando Santos, l’unica nota stonata è stata rappresentata da Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese, al suo presumibile ultimo Mondiale della carriera, dopo essere partite tirolare in tutte e tre le gare del girone, è stato invece relegato in panchina nella sfida contro gli elvetici ed il suo sostituto, il giovane GoncaloRamos, ha ben impressionato mettendo a segno una tripletta.

Alla base della scelta del tecnico dei portoghesi ci sarebbe una discussione avuta con CR7 a seguito della sostituzione dell’attaccante durante la gara contro la Corea del Sud, Santos non avrebbe quindi apprezzato le parole del suo capitano, decidendo di “punirlo” con la scelta fatta per la gara di martedì sera. Un altro spiacevole evento per Ronaldo, già coinvolto in alcune critiche per la trattativa con l’Al Nassr, nonostante le smentite fatte dal diretto protagonista.

La scelta fatta da Fernando Santos, che con CR7 condivide un sincero rapporto di rispetto ed amicizia, e quell’offerta da 200 milioni all’anno fatta dal club arabo per portare il portoghese alla propria corte sembrano chiari segnali della fine di un’era, ma per un giocatore dal forte orgoglio come l’ex Real è difficile non mettere in preventivo possibili sorprese future.

Nonostante tutto però, i sostenitori del numero 7 restano tantissimi ed in particolare lo sono le persone che gli vogliono bene e che consoscono ogni retroscena sulla sua vita privata: una su tutte è ovviamente la sua compagna, Georgina Rodriguez.

Georgina tuona sui social, le sue parole scatenano i tifosi

Sin dal suo ultimo anno alla Juventus, le critiche nei confronti di Cristiano Ronaldo ed il suo modo di giocare e di porsi nel contesto squadra sono aumentate a dismisura. Il portoghese, che salvo quest’ultima stagione ha sempre e comuqnue dato il suo contributo realizzativo, sembra essere venuto sempre meno di quell’aiuto ai compagni che lo ha portato ad essere sempre più mal visto da giornalisti e tifosi, portando sempre più attenzioni su tutti i suoi movimenti e le sue parole.

L’immagine di martedì sera, con una schiera di fotografi più interessati a lui durante l’inno portoghese che agli 11 titolari è stata il perfetto riassunto di questi ultimi mesi di CR7. Le tante critiche a lui fatte per via dell’esclusione dall’ottavo contro la Svizzera hanno nuovamente scatenato l’ira di tanti, in particolar modo Georgina Rodriguez che ha affidato ai social la sua risposta: “Congratulazioni Portogallo. Mentre gli 11 giocatori cantavano l’inno tutti gli obiettivi erano su di te. Peccato non aver potuto godere del miglior giocatore del mondo durante tutti i 90 minuti. I fan non hanno smesso di reclamarti e gridare il tuo nome. Spero che Dio e il tuo caro amico Fernando continuino mano nella mano e ci facciano vibrare ancora una notte”. Queste le parole della compagna di Ronaldo, la quale non si è quindi trattenuta circa la delusione per la scelta del ct del Portogallo, il quarto di finale contro il Marocco ora, assume ancor più significato di quanto ne avrebbe già avuto.