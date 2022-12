Dopo l’ottimo acquisto della scorsa estate di Raspadori, il Napoli vuole prendere un altro calciatore del Sassuolo.

Dopo la pausa forzata per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar, il Napoli di Luciano Spalletti è finalmente tornato in campo. I partenopei, infatti, nella serata di mercoledì hanno giocato la prima amichevole in programma per questo mese di dicembre.

Il Napoli, infatti, ha battuto l’Antalyaspor con il risultato di 2-3. Nonostante quello che dica il tabellino, la gara non è mai stata in bilico, visto che gli uomini di Luciano Spalletti al 15’ del primo erano già avanti di due gol. L’assoluto protagonista della partita è stato sicuramente Giacomo Raspadori. L’ex centravanti del Sassuolo, infatti, ha segnato una doppietta, ha fornito l’assist a Matteo Politano per il secondo gol azzurro ed ha colpito anche un palo.

Raspadori non è stato solo il protagonista per le reti segnate, ma anche per l’aspetto tattico più importante della gara contro l’Antalyaspor. Il calciatore, infatti, è stato schierato da Spalletti nel ruolo di mezzala, sorprendendo tutti. Questa sua duttilità tattica, elogiata dallo stesso tecnico toscano a fine partita, ha dimostrato ancora una volta di quanto fossero ben spesi i circa 30 milioni di euro investiti dal Napoli per prenderlo per prenderlo dal Sassuolo. Memore proprio di questo super affare, il club partenopeo sta seguendo un altro calciatore del club emiliano allenato da Dionisi.

Il Napoli segue David Frattesi del Sassuolo

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il Napoli è sulle tracce di David Frattesi, anche se il Sassuolo vorrebbe la bellezza di circa 25 milioni di euro per lasciarlo andare. Il calciatore italiano è in cima alla lista della società partenopea per rinforzare il centrocampo, dove c’è anche il nome di Samardzic dell’Udinese.

Cristiano Giuntoli, sempre come scritto dal quotidiano sportivo, vorrebbe cercare di prendere Frattesi la prossima estate, anche se potrebbe anticipare i tempi per colpa della folta concorrenza. Sul giocatore del Sassuolo, infatti, non c’è solo la Roma di José Mourinho, che ha cercato di prenderlo già la scorsa estate, ma anche il Milan ed il Brighton di Roberto De Zerbi. Il Napoli, intanto, proprio a centrocampo, potrebbe compiere una cessione nel prossimo mercato di gennaio.

Napoli, la Salernitana preme per prendere Diego Demme

Diego Demme, infatti, ha espresso più volte la volontà di giocare di più. L’ex Lipsia, anche per colpa di un infortunio ad inizio stagione, sta giocando solo qualche spezzone per far riposare Lobotka. Sul tedesco bisogna registrare il fortissimo interesse della Salernitana del presidente Iervolino, il quale vuole regalare un grande colpo ai tifosi granata.